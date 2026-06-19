Россия теряет инициативу: где стремительно начала меняться ситуация на фронте

На Лиманском направлении российские войска сталкиваются с нарастающими трудностями, которые постепенно отражаются на их способности вести наступательные действия. По словам украинских военных, ситуация на этом участке фронта остается напряженной, однако преимущество противника уже не выглядит таким уверенным, как несколько месяцев назад.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Начальник управления полка беспилотных систем "Кракен" Даниил Положухно заявил, что на значительной части зоны ответственности Третьего армейского корпуса российская армия фактически утрачивает инициативу. По его оценке, ключевую роль в этом сыграли удары Сил обороны Украины по логистическим маршрутам и тыловым объектам противника.

Военный отметил, что последствия атак ощущаются непосредственно на передовой. Российские подразделения сталкиваются с перебоями в поставках топлива, боеприпасов, продовольствия и других необходимых ресурсов. Недостаток снабжения оказывает прямое влияние на способность войск проводить наступательные операции и удерживать высокий темп боевых действий.

При этом Россия продолжает направлять на направление новые подразделения. Однако, по словам украинских защитников, качество такого пополнения вызывает вопросы. Значительная часть прибывающих военнослужащих демонстрирует низкий уровень подготовки и мотивации.

Положухно привел показательный пример. На одном из участков фронта российское командование в течение десяти дней более сорока раз пыталось отправлять штурмовые группы по одному и тому же маршруту через открытое поле. Практически каждая такая попытка завершалась потерями из-за минных заграждений или ударов украинских FPV-дронов.

По мнению украинских военных, подобные действия свидетельствуют о серьезных проблемах в системе управления и принятия решений на тактическом уровне.

Несмотря на продолжающееся давление со стороны российских войск, украинские подразделения фиксируют признаки того, что эффективность наступательных действий противника постепенно снижается. Важную роль в этом процессе играют удары по логистике, которые лишают российскую армию возможности оперативно обеспечивать свои передовые подразделения всем необходимым для продолжения атак.

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