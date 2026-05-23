Росія втрачає ефективність "Шахедів": в Україні заявили про провал масових атак дронів

Масове застосування російських ударних дронів типу "Шахед" починає втрачати ефективність, а сама стратегія атак стає занадто дорогою навіть для Москви. Про це заявив фахівець із систем зв'язку та радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов, відомий під позивним “Флеш”.

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

За його словами, російське військове керівництво стикається із серйозною проблемою: величезні витрати на запуск безпілотників більше не дають очікуваного результату.

Бескрестнов зазначив, що під час окремих атак Росія може витрачати десятки мільйонів доларів. При цьому ефективність ударів залишається надто низькою. За його оцінкою, результативність таких масованих нальотів становить близько 5%.

Експерт підкреслив, що навіть російська система, яка традиційно готова витрачати величезні кошти на війну, починає розуміти невигідність подібних операцій. Особливо на тлі того, що українська протиповітряна оборона та системи перехоплення безпілотників продовжують удосконалюватись.

За словами Флеша, спроби Росії адаптувати тактику і шукати способи обходу українських перехоплювачів поки не дали бажаного ефекту. Незважаючи на модернізацію дронів та зміну схем атак, глобально ситуація для російських ударних БПЛА не змінилася.

Експерти зазначають, що війна безпілотників поступово перетворюється на одну з ключових сфер протистояння між Україною та Росією. Обидві сторони постійно шукають нові технології для атак та захисту, проте саме розвиток систем перехоплення починає серйозно змінювати баланс на полі бою.

На цьому тлі в Україні все частіше говорять про те, що класичні бензинові "Шахеди" можуть поступово втратити свою роль як ефективний інструмент тиску на українську інфраструктуру та міста.

