Российские "Шахеды" добрались до Африки: в какой стране впервые сбили новый дрон РФ
Российские "Шахеды" добрались до Африки: в какой стране впервые сбили новый дрон РФ

Москва переносит войну за пределы Украины: во сбитом беспилотнике нашли западные и китайские компоненты гражданского назначения

22 мая 2026, 15:11
Кравцев Сергей

В Мали впервые зафиксировали применение российского ударного дрона Shahed-136, известного также как Гарпия-А1. Беспилотник, который Россия использует в войне против Украины, был сбит местными повстанцами при поддержке российских наемников в регионе Сахель. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

По его словам, это первый подтвержденный случай использования такого типа дронов в Западной Африке. Сбитый аппарат оказался новой модификацией серии "КК", оснащенной функцией воздушного подрыва боевой части, что делает атаку еще более опасной.

Украинское чиновник отметил, что Кремль активно экспортирует свои военные технологии в другие регионы мира, а производство дронов продолжает масштабироваться благодаря доступу к иностранным компонентам двойного назначения.

В беспилотнике, сбитом в Мали, была обнаружена гражданская электроника, которую можно свободно приобрести на мировом рынке. Среди производителей деталей – STMicroelectronics, а также китайские компании Mornsun, Wayon Electronics, GigaDevice, Shenzhen Codaca Electronic и NCR Industrial.

Именно такая конфигурация компонентов используется и в дронах, которые Россия регулярно запускает по украинским городам. Эксперты отмечают: ситуация в Мали демонстрирует, насколько быстро гражданские технологии превращаются в инструмент глобальной войны.

Власюк предупредил, что без более жесткого контроля за поставкой электроники в РФ российская оборонная промышленность и дальше будет наращивать производство ударных беспилотников и расширять географию их применения.

Напомним, ранее российская армия уже применила против Украины модернизированную версию дрона Герань-2, оснащенную обновленными системами поражения.

Читайте на портале "Комментарии" — НАТО бьет тревогу: Россия может прятать ядерное оружие на морском дне.




