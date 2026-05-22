НАТО б'є на сполох: Росія може ховати ядерну зброю на морському дні

Розвідка НАТО зафіксувала активність Північного флоту РФ, яка свідчить про розробку Росією нової системи розміщення ядерних ракет на морському дні. Про це йдеться у розслідуванні німецьких телеканалів WDR та NDR, матеріали якого були представлені у програмі Tagesschau.

Північний флот РФ. Фото: з відкритих джерел

Журналісти кілька місяців вивчали секретний російський проект під кодовою назвою "Скіф". Для розслідування використовувалися супутникові знімки, наукові бази даних, архівні документи, інформація від джерел в НАТО та експертів у сфері озброєнь.

За даними розслідування, Росія може вже багато років працювати над створенням системи запуску балістичних ракет безпосередньо з морського дна. Йдеться про спеціальну модифікацію ракети "Синева", яка традиційно використовується на російських підводних човнах. Нова версія, ймовірно названа “Скіф”, здатна перебувати під водою тривалий час і запускатися дистанційно у разі потреби.

За інформацією НАТО, перші випробування таких систем пройшли ще кілька років тому. Передбачається, що ракети можуть розміщуватись у спеціальних контейнерах або шахтах на глибині в сотні метрів. Їхня дальність дії оцінюється в кілька тисяч кілометрів.

Головна небезпека таких комплексів полягає у їх скритності. У розслідуванні наголошується, що виявити та знищити подібні пускові установки буде вкрай складно навіть для сучасних розвідувальних систем.

Джерела Альянсу також стверджують, що для встановлення підводних шахт Росія могла використовувати судно “Зірочка” та підводний човен “Сарів”, що базуються в Сєвєродвінську на узбережжі Білого моря.

При цьому журналісти нагадують: договір 1971 про заборону розміщення ядерної зброї на морському дні поширюється тільки на міжнародні води. Розміщення подібних систем у територіальних водах держав формально не заборонено угодою.

