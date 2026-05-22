НАТО бьет тревогу: Россия может прятать ядерное оружие на морском дне
НАТО бьет тревогу: Россия может прятать ядерное оружие на морском дне

Расследование немецких СМИ указывает на разработку скрытых ракетных комплексов, которые трудно обнаружить даже разведке

22 мая 2026, 09:10
Кравцев Сергей

Разведка НАТО зафиксировала активность Северного флота РФ, которая может свидетельствовать о разработке Россией новой системы размещения ядерных ракет на морском дне. Об этом говорится в расследовании немецких телеканалов WDR и NDR, материалы которого были представлены в программе Tagesschau.

Северный флот РФ. Фото: из открытых источников

Журналисты несколько месяцев изучали секретный российский проект под кодовым названием “Скиф”. Для расследования использовались спутниковые снимки, научные базы данных, архивные документы, а также информация от источников в НАТО и экспертов в сфере вооружений.

По данным расследования, Россия может уже много лет работать над созданием системы запуска баллистических ракет непосредственно с морского дна. Речь идет о специальной модификации ракеты “Синева”, которая традиционно используется на российских подводных лодках. Новая версия, предположительно получившая название “Скиф”, способна находиться под водой длительное время и запускаться дистанционно в случае необходимости.

Согласно информации НАТО, первые испытания подобных систем прошли еще несколько лет назад. Предполагается, что ракеты могут размещаться в специальных контейнерах или шахтах на глубине в сотни метров. Их дальность действия оценивается в несколько тысяч километров.

Главная опасность таких комплексов заключается в их скрытности. В расследовании отмечается, что обнаружить и уничтожить подобные пусковые установки будет крайне сложно даже для современных разведывательных систем.

Источники Альянса также утверждают, что для установки подводных шахт Россия могла использовать судно “Звездочка” и подлодку “Саров”, базирующиеся в Северодвинске на побережье Белого моря.

При этом журналисты напоминают: договор 1971 года о запрете размещения ядерного оружия на морском дне распространяется только на международные воды. Размещение подобных систем в территориальных водах государств формально не запрещено соглашением.

Путин меняет тактику: какую новую разнарядку дали российским СМИ.




Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/russland-militaer-geheimprojekt-ruestung-100.html
