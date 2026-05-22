Російські “Шахеди” дісталися Африки: в якій країні вперше збили новий дрон РФ

У Малі вперше зафіксували застосування російського ударного дрона Shahed-136, відомого також як “Гарпія-А1”. Безпілотник, який Росія використовує у війні проти України, був збитий місцевими повстанцями під час підтримки російських найманців у регіоні Сахель. Про це заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Дрон-камікадзе "шахед".

За його словами, це перший підтверджений випадок використання такого типу дронів у Західній Африці. Збитий апарат виявився новою модифікацією серії “КК”, оснащеною функцією повітряного підриву бойової частини, що робить атаку ще небезпечнішою.

Український посадовець наголосив, що Кремль активно експортує свої військові технології до інших регіонів світу, а виробництво дронів продовжує масштабуватися завдяки доступу до іноземних компонентів подвійного призначення.

У безпілотнику, збитому в Малі, виявили цивільну електроніку, яку можна вільно придбати на світовому ринку. Серед виробників деталей – STMicroelectronics, а також китайські компанії Mornsun, Wayon Electronics, GigaDevice, Shenzhen Codaca Electronic та NCR Industrial.

Саме така конфігурація компонентів використовується і в дронах, які Росія регулярно запускає по українських містах. Експерти наголошують: ситуація в Малі демонструє, наскільки швидко цивільні технології перетворюються на інструмент глобальної війни.

Власюк попередив, що без жорсткішого контролю за постачанням електроніки до РФ російська оборонна промисловість і надалі нарощуватиме виробництво ударних безпілотників та розширюватиме географію їхнього застосування.

Нагадаємо, раніше російська армія вже застосувала проти України модернізовану версію дрона “Герань-2”, оснащену оновленими системами ураження.

