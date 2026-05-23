Россия теряет эффективность “Шахедов”: в Украине заявили о провале массовых атак дронов

Массовое применение российских ударных дронов типа “Шахед” начинает терять эффективность, а сама стратегия атак становится слишком дорогой даже для Москвы. Об этом заявил специалист по системам связи и советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов, известный под позывным “Флеш”.

Дрон-камикадзе "шахед".

По его словам, российское военное руководство сталкивается с серьезной проблемой: огромные расходы на запуск беспилотников больше не приносят ожидаемого результата.

Бескрестнов отметил, что во время отдельных атак Россия может тратить десятки миллионов долларов. При этом эффективность ударов остается крайне низкой. По его оценке, результативность таких массированных налетов составляет около 5%.

Эксперт подчеркнул, что даже российская система, традиционно готовая расходовать огромные средства на войну, начинает понимать невыгодность подобных операций. Особенно на фоне того, что украинская противовоздушная оборона и системы перехвата беспилотников продолжают совершенствоваться.

По словам “Флеша”, попытки России адаптировать тактику и искать способы обхода украинских перехватчиков пока не дали желаемого эффекта. Несмотря на модернизацию дронов и изменение схем атак, глобально ситуация для российских ударных БПЛА не изменилась.

Эксперты отмечают, что война беспилотников постепенно превращается в одну из ключевых сфер противостояния между Украиной и Россией. Обе стороны постоянно ищут новые технологии для атак и защиты, однако именно развитие систем перехвата начинает серьезно менять баланс на поле боя.

На этом фоне в Украине все чаще говорят о том, что классические бензиновые “Шахеды” могут постепенно утратить свою роль как эффективный инструмент давления на украинскую инфраструктуру и города.

