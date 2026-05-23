logo

BTC/USD

74727

ETH/USD

2029.82

USD/UAH

44.26

EUR/UAH

51.33

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия теряет эффективность “Шахедов”: в Украине заявили о провале массовых атак дронов
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия теряет эффективность “Шахедов”: в Украине заявили о провале массовых атак дронов

Даже Кремль начал сомневаться в целесообразности дорогостоящих ударов - украинские перехватчики меняют правила войны

23 мая 2026, 15:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Массовое применение российских ударных дронов типа “Шахед” начинает терять эффективность, а сама стратегия атак становится слишком дорогой даже для Москвы. Об этом заявил специалист по системам связи и советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов, известный под позывным “Флеш”.

Россия теряет эффективность “Шахедов”: в Украине заявили о провале массовых атак дронов

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

По его словам, российское военное руководство сталкивается с серьезной проблемой: огромные расходы на запуск беспилотников больше не приносят ожидаемого результата.

Бескрестнов отметил, что во время отдельных атак Россия может тратить десятки миллионов долларов. При этом эффективность ударов остается крайне низкой. По его оценке, результативность таких массированных налетов составляет около 5%.

Эксперт подчеркнул, что даже российская система, традиционно готовая расходовать огромные средства на войну, начинает понимать невыгодность подобных операций. Особенно на фоне того, что украинская противовоздушная оборона и системы перехвата беспилотников продолжают совершенствоваться.

По словам “Флеша”, попытки России адаптировать тактику и искать способы обхода украинских перехватчиков пока не дали желаемого эффекта. Несмотря на модернизацию дронов и изменение схем атак, глобально ситуация для российских ударных БПЛА не изменилась.

Эксперты отмечают, что война беспилотников постепенно превращается в одну из ключевых сфер противостояния между Украиной и Россией. Обе стороны постоянно ищут новые технологии для атак и защиты, однако именно развитие систем перехвата начинает серьезно менять баланс на поле боя.

На этом фоне в Украине все чаще говорят о том, что классические бензиновые “Шахеды” могут постепенно утратить свою роль как эффективный инструмент давления на украинскую инфраструктуру и города.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские "Шахеды" добрались до Африки: в какой стране впервые сбили новый дрон РФ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/serhii_flash/7427
Теги:

Новости

Все новости