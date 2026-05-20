Росія всю ніч палала у страшному вогні: дрони влучно уразили джерело прибутку Кремля

Завод відіграє ключову роль у забезпеченні Московської області

20 травня 2026, 09:00
Клименко Елена

Безпілотники здійснили атаку на Нижньогородську область Росії, і, ймовірно, постраждав нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у місті Кстово. Інформацію про це поширив російський телеграм-канал Astra.

Фото: з відкритих джерел

За повідомленнями місцевих пабліків, під ранок над містом спостерігали проліт безпілотників та чули вибухи. Згодом на території заводу виникла пожежа. У зв’язку з інцидентом місцева влада ухвалила рішення перевести школярів Кстовського району на дистанційне навчання.

Аналіз кадрів очевидців, проведений OSINT-аналітиком каналу Astra, показав, що уражено південно-західну частину НПЗ, ймовірно, установку ЕЛОУ-АВТ. Ця установка є ключовою для первинної переробки нафти, забезпечуючи підготовку сирої нафти та розділення її на основні фракції.

"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" належить до числа провідних нафтопереробних заводів Росії. Його продукція важлива не лише для регіону, а й для постачання Московської області. Потужність заводу з первинної переробки нафти сягає приблизно 17 мільйонів тонн на рік, що робить його стратегічно значущим об’єктом енергетичної інфраструктури країни.

У нічний час також зафіксовано атаку на хімічний комплекс "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї. За словами губернатора Володимира Володимирова, протиповітряна оборона регіону відбила наліт ворожих безпілотників, які були спрямовані на промислову зону міста, і частково збила дрони. Пожежа на території хімкомбінату "Азот" підтверджена.

Події свідчать про активне використання безпілотних літальних апаратів для атак на стратегічні промислові об’єкти в РФ. Ситуація продовжує розвиватися, і місцеві служби ліквідують наслідки інцидентів та контролюють безпеку населення.

Портал "Коментарі" вже писав, що під час переговорів із Дональдом Трампом китайський лідер Сі Цзіньпін зробив зауваження, що Путін може в майбутньому пожалкувати про своє вторгнення в Україну. За даними джерел, близьких до зустрічі, ця тема виникла у контексті широких обговорень, що стосувалися не лише ситуації в Україні, а й пропозиції Трампа щодо спільних дій США, Китаю та Росії проти Міжнародного кримінального суду, зазначає російсько-ізраїльський підприємець Леонід Невзлін.



