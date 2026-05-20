Беспилотники совершили атаку на Нижегородскую область России, и, вероятно, пострадал нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово. Информацию об этом распространил российский телеграмм-канал Astra.

Фото: из открытых источников

По сообщениям местных пабликов, под утро над городом наблюдали пролет беспилотников и слышали взрывы. Впоследствии на территории завода возник пожар. В связи с инцидентом местные власти приняли решение перевести школьников Кстовского района на дистанционное обучение.

Анализ кадров очевидцев, проведенный OSINT-аналитиком канала Astra, показал, что поражена юго-западная часть НПЗ, вероятно, установка ЭЛОУ-АВТ. Эта установка является ключевой для первичной переработки нефти, обеспечивая подготовку сырой нефти и разделение ее на основные фракции.

"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" относится к числу ведущих нефтеперерабатывающих заводов России. Его продукция важна не только для региона, но и для снабжения Московской области. Мощность завода по первичной переработке нефти составляет примерно 17 миллионов тонн в год, что делает его стратегически значимым объектом энергетической инфраструктуры страны.

В ночное время также зафиксирована атака на химический комплекс "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае. По словам губернатора Владимира Владимирова, противовоздушная оборона региона отразила налет вражеских беспилотников, направленных на промышленную зону города, и частично сбила дроны. Пожар на территории химкомбината "Азот" подтвержден.

События свидетельствуют об активном использовании беспилотных летательных аппаратов для атак на стратегические промышленные объекты в РФ. Ситуация продолжает развиваться и местные службы ликвидируют последствия инцидентов и контролируют безопасность населения.

Портал "Комментарии" уже писал , что во время переговоров с Дональдом Трампом китайский лидер Си Цзиньпин сделал замечание, что Путин может в будущем пожалеть о своем вторжении в Украину. По данным источников, близких к встрече, эта тема возникла в контексте широких обсуждений, которые касались не только ситуации в Украине, но и предложения Трампа по совместным действиям США, Китая и России против Международного уголовного суда, отмечает российско-израильский предприниматель Леонид Невзлин.