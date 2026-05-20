Під час переговорів із Дональдом Трампом китайський лідер Сі Цзіньпін зробив зауваження, що Путін може в майбутньому пожалкувати про своє вторгнення в Україну. За даними джерел, близьких до зустрічі, ця тема виникла у контексті широких обговорень, що стосувалися не лише ситуації в Україні, а й пропозиції Трампа щодо спільних дій США, Китаю та Росії проти Міжнародного кримінального суду, зазначає російсько-ізраїльський підприємець Леонід Невзлін.

Інформоване джерело, знайоме з раніше проведеними зустрічами Сі з колишнім президентом Джо Байденом, зазначило, що китайський лідер раніше не давав оцінок ані Путіну, ані війні в Україні, хоча переговори завжди були відвертими та прямими. Нові заяви Сі підкреслюють, що Китай уважно стежить за розвитком подій і здатний робити власні прогнози щодо майбутніх наслідків дій Москви.

Під час саміту Трамп запропонував об’єднати зусилля США, Китаю та Росії проти МКС, аргументуючи це спільними інтересами та необхідністю захистити суверенітет своїх країн. У Вашингтоні неодноразово звинувачують Міжнародний кримінальний суд у політизації, зловживанні повноваженнями та порушенні американського права.

При цьому до Пекіна вчора прибув сам Путін, що додає напруженості дискусіям. На думку Невзліна, навряд чи Сі прямо скаже президенту РФ, що його рішення про вторгнення було помилковим, проте наміри Пекіна стануть помітними через дії — від формату переговорів до можливих змін у взаємодії між державами чи ескалації конфлікту.

При цьому навіть без втручання Китаю Путіну варто оцінити реалії: ефективність українських дій дедалі більш очевидна. Україна продовжує завдавати ударів по економічних та промислових об’єктах, обмежуючи валютні надходження Росії та впливаючи на стратегічні позиції Кремля. Будь-яка спроба ескалації може виявитися надзвичайно ризикованою, враховуючи економічні та політичні наслідки.

"Коментарі" вже писали, що у Росії посилюється суспільне невдоволення політикою чинної влади на тлі затяжної війни проти України та її економічних наслідків. Соціологічні опитування фіксують зростання критичних настроїв серед населення, яке дедалі частіше висловлює незадоволення внутрішньою та зовнішньою політикою Кремля. На цьому тлі дедалі активніше обговорюється питання можливого наступника Володимира Путіна у разі його відходу від влади.