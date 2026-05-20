В ходе переговоров с Дональдом Трампом китайский лидер Си Цзиньпин сделал замечание, что Путин может в будущем пожалеть о своем вторжении в Украину. По данным источников, близких к встрече, эта тема возникла в контексте широких обсуждений, которые касались не только ситуации в Украине, но и предложения Трампа по совместным действиям США, Китая и России против Международного уголовного суда, отмечает российско-израильский предприниматель Леонид Невзлин.

Фото: из открытых источников

Информированный источник, знакомый с ранее проведёнными встречами Си с бывшим президентом Джо Байденом, отметил, что китайский лидер ранее не давал оценок ни Путину, ни войне в Украине, хотя переговоры всегда были откровенными и прямыми. Новые заявления Си подчеркивают, что Китай внимательно следит за развитием событий и способен делать собственные прогнозы по поводу будущих последствий действий Москвы.

В ходе саммита Трамп предложил объединить усилия США, Китая и России против МКС, аргументируя это общими интересами и необходимостью защитить суверенитет своих стран. В Вашингтоне неоднократно обвиняют Международный уголовный суд в политизации, злоупотреблении полномочиями и нарушении американского права.

При этом в Пекин вчера прибыл сам Путин, придающий напряженности дискуссиям. По мнению Невзлина, вряд ли Си прямо скажет президенту РФ, что его решение о вторжении было ошибочным, однако намерения Пекина станут заметны из-за действий — от формата переговоров до возможных изменений во взаимодействии между государствами или эскалации конфликта.

При этом даже без вмешательства Китая Путину следует оценить реалии: эффективность украинских действий все более очевидна. Украина продолжает наносить удары по экономическим и промышленным объектам, ограничивая валютные поступления России и влияя на стратегические позиции Кремля. Любая попытка эскалации может оказаться очень рискованной, учитывая экономические и политические последствия.

"Комментарии" уже писали, что в России усиливается общественное недовольство политикой действующей власти на фоне затяжной войны против Украины и ее экономических последствий. Социологические опросы фиксируют рост критических настроений среди населения, все чаще выражающий недовольство внутренней и внешней политикой Кремля. На этом фоне все активнее обсуждается вопрос возможного преемника Владимира Путина в случае его ухода от власти.