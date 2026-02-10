logo_ukra

Росія впроваджує «китайську модель» обмежень інтернету, щоб захистити режим Путіна — ЦПД
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія впроваджує «китайську модель» обмежень інтернету, щоб захистити режим Путіна — ЦПД

Обмеження всередині, пропаганда ззовні: Як російські спецслужби використовують Telegram як майданчик когнітивної війни

10 лютого 2026, 22:09
Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко повідомив, що Росія обрала специфічну модель ведення інформаційної війни, де "Телеграм як майданчик інформаційної і когнітивної війни на зовнішніх ринках" використовується для впливу на іноземні суспільства, тоді як усередині країни його обмежують.

За словами Коваленка, логіка Кремля полягає у витісненні внутрішньої аудиторії в "повністю контрольований їх спецслужбами Max". Це робиться для того, щоб "обрізати зовнішнім силам використання платформи для роботи проти режиму путіна". Аналогічна стратегія застосовується і до YouTube: у себе вдома росіяни "сповідують так звану китайську модель обмежень, зберігаючи лояльне до путіна інфополе", тоді як на зовнішніх ринках продовжують "отруювати інформаційний простір там, де є інтерес росії щодо дестабілізації".

Керівник ЦПД зауважив, що російська пропаганда в Telegram націлена не лише на Україну, де вони "насправді програли Телеграм війну після 2022 року", а й на Африку, Польщу та Центральну Азію.

Попри спроби побудувати жорсткий контроль, Коваленко висловив сумнів у повному успіху таких дій, резюмувавши: "Але росія — не Китай... Не все в них вийде з цією цифровою диктатурою".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що після масового відключення нелегальних терміналів Starlink російські окупанти вдалися до нового виду терору. Як повідомляє Центр стратегічних комунікацій SPRAVDI, агресор намагається використати родини українських полонених для забезпечення своїх військових потреб.                                                                                                                                   



