Россия внедряет "китайскую модель" ограничений интернета, чтобы защитить режим Путина - ЦПД
НОВОСТИ

Россия внедряет "китайскую модель" ограничений интернета, чтобы защитить режим Путина - ЦПД

Ограничения внутри, пропаганда извне: Как российские спецслужбы используют Telegram как площадку когнитивной войны

10 февраля 2026, 22:09
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко сообщил, что Россия выбрала специфическую модель ведения информационной войны, где "Телеграмм как площадка информационной и когнитивной войны на внешних рынках" используется для влияния на иностранные общества, тогда как внутри страны его ограничивают.

По словам Коваленко, логика Кремля заключается в вытеснении внутренней аудитории в "полностью контролируемый их спецслужбами Max". Это делается для того, чтобы обрезать внешним силам использование платформы для работы против режима путина. Аналогичная стратегия применяется и к YouTube: у себя дома россияне "исповедуют так называемую китайскую модель ограничений, сохраняя лояльное путину инфополе", тогда как на внешних рынках продолжают "отравлять информационное пространство там, где есть интерес россии относительно дестабилизации".

Руководитель ЦПД отметил, что российская пропаганда в Telegram нацелена не только на Украину, где они "на самом деле проиграли Телеграм войну после 2022 года", но и на Африку, Польшу и Центральную Азию.

Несмотря на попытки построить жесткий контроль, Коваленко выразил сомнение в полном успехе таких действий, резюмировав: "Но Россия — не Китай... Не все у них получится с этой цифровой диктатурой".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что после массового отключения нелегальных терминалов Starlink российские оккупанты прибегли к новому виду террора. Как сообщает Центр стратегических коммуникаций SPRAVDI, агрессор пытается использовать семьи украинских пленников для обеспечения своих военных нужд.



