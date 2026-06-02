Росія вперше обрушила на Україну одразу вісім гіперзвукових ракет: деталі

Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак за весь час повномасштабної війни, застосувавши рекордну кількість гіперзвукових ракет "Циркон". За даними Повітряних сил ЗСУ, під час комбінованого удару окупанти випустили територією України 73 ракети різних типів та 656 ударних безпілотників.

Як повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат, вперше за одну атаку росіяни використали одразу вісім гіперзвукових ракет "Циркон". Чотири з них було запущено вранці, ще чотири – з території тимчасово окупованого Криму. За словами представника ЗСУ, це наймасовіший випадок застосування цього типу озброєння з початку війни.

Особливістю нинішнього удару стала як його інтенсивність, а й змінена географія цілей. Якщо під час атаки 24 травня основний удар був зосереджений у Києві, то тепер під прицілом опинилися одразу кілька регіонів. Вибухи та руйнування зафіксовано у Дніпрі, Харківській, Запорізькій та Полтавській областях, а також в інших частинах країни.

Українська протиповітряна оборона продемонструвала високу ефективність проти крилатих ракет. Військові знищили 26 із 27 ракет Х-101, а також перехопили три "Калібри". Проте ситуація з балістичними цілями виявилася значно складнішою. З великої кількості ракет, що летіли балістичною траєкторією, вдалося знищити лише 11.

Внаслідок атаки зафіксовано не менше 30 влучень. Експерти зазначають, що збільшення числа "Цирконів" може свідчити про спроби Кремля перевірити можливості української ППО та посилити тиск на регіони, що знаходяться далеко від лінії фронту. Водночас Росія демонструє готовність використовувати найсучасніші засоби поразки задля досягнення максимального психологічного ефекту.

