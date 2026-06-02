Число погибших в Днепре возросло: под завалами могут быть люди

Семь человек погибли и еще 34, среди которых дети, получили ранения в результате российского ночного удара по городу Днепр. Еще три человека пострадали в соседнем Каменском. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Telegram.

Удар по Днепропетровской области. Фото: Телеграмм Александр Ганжа

"В больнице умер еще один человек, раненный из-за российской атаки на Днепр. К сожалению, медикам не удалось спасти 60-летнего мужчину. Его травмы оказались слишком тяжелыми. Ночная вражеская атака на город унесла 7 жизней", — отметил глава Днепропетровской области.

В Днепропетровской областной прокуратуре подтвердили, что количество погибших в Днепре выросло до 7 человек.

По словам Александра Ганжи, всего 35 человек получили ранения. Среди них трое детей. 20 раненых госпитализированы. Четверо – в тяжелом состоянии.

На местах ушибов работают все службы. Продолжается обследование территории. Повреждены полсотни домов. Избиты более 2 тысяч окон.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что "еще несколько человек сейчас тоже не выходят на связь".

В ГСЧС добавили, что среди погибших в Днепре один спасатель.

"Ночью враг атаковал город Днепр. Во время работы подразделений ГСЧС оккупанты нанесли повторный удар, в результате чего погиб спасатель", — отметили в службе.

В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается. По данным ГСЧС, под завалами разрушенного четырехэтажного дома могут находиться люди.

в ночь на 2 июня Россия совершила массированную комбинированную атаку по территории Украины, применив ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Под ударом оказались сразу несколько регионов страны, а самые тяжелые последствия зафиксированы в Киеве, Харькове, Днепре, Запорожье, Сумах.