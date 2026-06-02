logo

BTC/USD

70000

ETH/USD

1978.8

USD/UAH

44.3

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Число погибших в Днепре возросло: под завалами могут быть люди
commentss НОВОСТИ Все новости

Число погибших в Днепре возросло: под завалами могут быть люди

Число погибших в Днепре возросло до 7, раненых уже более 35 человек

2 июня 2026, 09:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Семь человек погибли и еще 34, среди которых дети, получили ранения в результате российского ночного удара по городу Днепр. Еще три человека пострадали в соседнем Каменском. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Telegram.

Число погибших в Днепре возросло: под завалами могут быть люди

Удар по Днепропетровской области. Фото: Телеграмм Александр Ганжа

"В больнице умер еще один человек, раненный из-за российской атаки на Днепр. К сожалению, медикам не удалось спасти 60-летнего мужчину. Его травмы оказались слишком тяжелыми. Ночная вражеская атака на город унесла 7 жизней", — отметил глава Днепропетровской области.

В Днепропетровской областной прокуратуре подтвердили, что количество погибших в Днепре выросло до 7 человек.

По словам Александра Ганжи, всего 35 человек получили ранения. Среди них трое детей. 20 раненых госпитализированы. Четверо – в тяжелом состоянии.

На местах ушибов работают все службы. Продолжается обследование территории. Повреждены полсотни домов. Избиты более 2 тысяч окон.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что "еще несколько человек сейчас тоже не выходят на связь".

В ГСЧС добавили, что среди погибших в Днепре один спасатель.

"Ночью враг атаковал город Днепр. Во время работы подразделений ГСЧС оккупанты нанесли повторный удар, в результате чего погиб спасатель", — отметили в службе.

В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается. По данным ГСЧС, под завалами разрушенного четырехэтажного дома могут находиться люди.

Читайте на портале "Комментарии" — Киев в руинах: фото последствий звериной атаки РФ.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 2 июня Россия совершила массированную комбинированную атаку по территории Украины, применив ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Под ударом оказались сразу несколько регионов страны, а самые тяжелые последствия зафиксированы в Киеве, Харькове, Днепре, Запорожье, Сумах.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости