Кількість загиблих у Дніпрі зросла: під завалами можуть бути люди

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Семеро людей загинули та ще 34, серед яких діти, дістали поранення внаслідок російського нічного удару по місту Дніпро. Ще три людини постраждали в сусідньому місті Кам'янське. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа в Telegram.
Удар по Дніпропетровській області. Фото: Телеграм Олександр Ганжа
У Дніпропетровській обласній прокуратурі підтвердили, що кількість загиблих у Дніпрі зросла до 7.
За словами Олександра Ганжі, загалом 35 людей дістали поранень. Серед них троє дітей. 20 поранених госпіталізовані. Четверо – у важкому стані.
На місцях ударів працюють всі служби. Продовжується обстеження території. Пошкоджені півсотні будинків. Побиті більш ніж 2 тисячі вікон.
Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що "ще декілька людей зараз також не виходять на зв'язок".
У ДСНС додали, що серед загиблих у Дніпрі, один рятувальник.
Наразі пошуково-рятувальна операція триває. За даними ДСНС, під завалами зруйнованого чотириповерхового будинку можуть перебувати люди.
Читайте також на порталі "Коментарі" — Київ у руїнах: фото наслідків звірячої атаки РФ.
Також видання "Коментарі" повідомляло – у ніч на 2 червня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по території України, застосувавши ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Під ударом опинилися одразу кілька регіонів країни, а найважчі наслідки зафіксовано у Києві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Сумах.