Кількість загиблих у Дніпрі зросла: під завалами можуть бути люди

Семеро людей загинули та ще 34, серед яких діти, дістали поранення внаслідок російського нічного удару по місту Дніпро. Ще три людини постраждали в сусідньому місті Кам'янське. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа в Telegram.

Удар по Дніпропетровській області. Фото: Телеграм Олександр Ганжа

"У лікарні померла ще одна людина, поранена через російську атаку на Дніпро. На жаль, медикам не вдалося врятувати 60-річного чоловіка. Його травми виявилися занадто важкими. Нічна ворожа атака на місто забрала 7 життів", – зазначив очільник Дніпропетровської області.

У Дніпропетровській обласній прокуратурі підтвердили, що кількість загиблих у Дніпрі зросла до 7.

За словами Олександра Ганжі, загалом 35 людей дістали поранень. Серед них троє дітей. 20 поранених госпіталізовані. Четверо – у важкому стані.

На місцях ударів працюють всі служби. Продовжується обстеження території. Пошкоджені півсотні будинків. Побиті більш ніж 2 тисячі вікон.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що "ще декілька людей зараз також не виходять на зв'язок".

У ДСНС додали, що серед загиблих у Дніпрі, один рятувальник.

"Вночі ворог атакував місто Дніпро. Під час роботи підрозділів ДСНС окупанти завдали повторного удару, унаслідок чого загинув рятувальник", – зазначили у службі.

Наразі пошуково-рятувальна операція триває. За даними ДСНС, під завалами зруйнованого чотириповерхового будинку можуть перебувати люди.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у ніч на 2 червня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по території України, застосувавши ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Під ударом опинилися одразу кілька регіонів країни, а найважчі наслідки зафіксовано у Києві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Сумах.