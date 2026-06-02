Россия впервые обрушила на Украину сразу восемь гиперзвуковых ракет: детали

Россия совершила одну из самых масштабных воздушных атак за все время полномасштабной войны, применив рекордное количество гиперзвуковых ракет "Циркон". По данным Воздушных сил ВСУ, в ходе комбинированного удара оккупанты выпустили по территории Украины 73 ракеты различных типов и 656 ударных беспилотников.

Ракета Циркон. Фото: из открытых источников

Как сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат, впервые за одну атаку россияне использовали сразу восемь гиперзвуковых ракет "Циркон". Четыре из них были запущены утром, еще четыре – с территории временно оккупированного Крыма. По словам представителя ВСУ, это самый массовый случай применения данного типа вооружения с начала войны.

Особенностью нынешнего удара стала не только его интенсивность, но и измененная география целей. Если во время атаки 24 мая основной удар был сосредоточен на Киеве, то теперь под прицелом оказались сразу несколько регионов. Взрывы и разрушения зафиксированы в Днепре, Харьковской, Запорожской и Полтавской областях, а также в других частях страны.

Украинская противовоздушная оборона продемонстрировала высокую эффективность против крылатых ракет. Военные уничтожили 26 из 27 ракет Х-101, а также перехватили три "Калибра". Однако ситуация с баллистическими целями оказалась значительно сложнее. Из большого количества ракет, летевших по баллистической траектории, удалось уничтожить лишь 11.

В результате атаки зафиксировано не менее 30 попаданий. Эксперты отмечают, что увеличение числа "Цирконов" может свидетельствовать о попытках Кремля проверить возможности украинской ПВО и усилить давление на регионы, находящиеся далеко от линии фронта. Одновременно Россия демонстрирует готовность использовать наиболее современные средства поражения для достижения максимального психологического эффекта.

