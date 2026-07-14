Росія влаштувала нову комбіновану атаку, але головного козиря у Путіна більше немає: деталі

У ніч на 14 липня російські війська здійснили чергову масштабну комбіновану атаку по території України, задіявши балістичні ракети, керовані авіаційні боєприпаси та понад сотню ударних безпілотників різних типів. Основний удар прийняли він сили протиповітряної оборони, яким вдалося знищити більшу частину повітряних цілей.

ППО України. Фото: з відкритих джерел

Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, противник застосував вісім балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400, дві керовані авіаційні ракети Х-59/69, а також 135 безпілотників, серед яких ударні Shahed, реактивні дрони, "Гербера", "Італмас", баражируни "Пародія".

До відображення повітряного нападу було залучено авіацію, підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи, сили радіоелектронної боротьби та підрозділи безпілотних систем.

За попередніми даними, на 09:00, українські захисники знищили або придушили засобами РЕБ п'ять балістичних ракет, обидві авіаційні ракети Х-59/69, а також 108 безпілотників різних типів.

Проте повністю уникнути наслідків атаки не вдалося. Військові підтвердили влучення однієї балістичної ракети, а також 25 ударних дронів по 17 різних об'єктах. Ще на десяти локаціях зафіксовано падіння уламків збитих цілей. Доля двох балістичних ракет наразі уточнюється.

У Повітряних силах наголосили, що повітряна атака тривала і після публікації ранкового зведення. У небі над Україною залишалися російські безпілотники, тому громадян знову закликали негайно реагувати на сигнали повітряної тривоги та дотримуватись заходів безпеки.

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