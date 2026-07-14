Россия устроила новую комбинированную атаку, но главного козыря у Путина больше нет: детали

В ночь на 14 июля российские войска совершили очередную масштабную комбинированную атаку по территории Украины, задействовав баллистические ракеты, управляемые авиационные боеприпасы и более сотни ударных беспилотников различных типов. Основной удар приняли на себя силы противовоздушной обороны, которым удалось уничтожить большую часть воздушных целей.

ПВО Украины. Фото: из открытых источников

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, противник применил восемь баллистических ракет "Искандер-М"/С-400, две управляемые авиационные ракеты Х-59/69, а также 135 беспилотников, среди которых ударные Shahed, реактивные дроны, "Гербера", "Италмас", баражирующие боеприпасы "Бандероль" и дроны-имитаторы "Пародия".

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, подразделения зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы, силы радиоэлектронной борьбы и подразделения беспилотных систем.

По предварительным данным на 09:00, украинские защитники уничтожили или подавили средствами РЭБ пять баллистических ракет, обе авиационные ракеты Х-59/69, а также 108 беспилотников различных типов.

Однако полностью избежать последствий атаки не удалось. Военные подтвердили попадание одной баллистической ракеты, а также 25 ударных дронов по 17 различным объектам. Еще на десяти локациях зафиксировано падение обломков сбитых целей. Судьба двух баллистических ракет пока уточняется.

В Воздушных силах подчеркнули, что воздушная атака продолжалась и после публикации утренней сводки. В небе над Украиной оставались российские беспилотники, поэтому граждан вновь призвали немедленно реагировать на сигналы воздушной тревоги и соблюдать меры безопасности.

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