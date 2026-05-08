Росія вийшла з квазіпереговорів: до якого періоду тепер триватиме війна

Сталося очікуване: устами помічника Путіна Ушакова росія вийшла з квазіпереговорів, які були ініційовані Дональдом Трампом. Цей процес по суті тривав від виборів та інавгурації Трампа, який обіцяв вирішити війну "за одну добу". Але російсько-українська війна не терпить жодних термінів та цифр… про це розповіла нардеп, політичний аналітик Вікторія Сюмар.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

"Згадую заяви про те, що угода "погоджена на 95%", і лишається лише питання Донбасу… Провал переговорів насправді був очевидним ще пару місяців тому. І спроба Трампа вирішити проблему ядерної зброї Ірану за венесуельським сценарієм була частково спробою перекреслити не реалізацію своєї обіцянки досягнути миру в Україні — успішною "маленькою війною" на Близькому Сході. Але виявилося, що розвʼязувати війни легше, ніж їх завершувати", – зазначила нардеп.

Вона продовжує, логічним тепер є питання – що далі? Ріст цін на пальне дає економічну можливість продовжувати війну. Росіяни поки закривали потребу в людях економічними чинниками – високою оплатою за підписання контракту (біля 30тисяч євро) та щомісячною оплатою 4 тисячі. Поки в них є ресурс економічно стимулювати мобілізацію, вони це робитимуть. Але варіант загальної мобілізації лишається у них в запасі. Українською перевагою можна вважати фіксацію лінії фронту завдяки розвитку технології дронів і НРК.

"На лінії фронту з кілзоною атакувати значно складніше, ніж оборонятися. Бо все живе вражають роботи. А без піхоти лінія фронту не може рухатися. Це якраз той фактор, який вимагати від агресора посилювати ресурси — людей і інноваційну техніку. У такому форматі війна може тривати до нового технологічного перелому, коли в когось не зʼявиться нова супер технологія. Напрямок не секрет – дрони з дистанційним управлінням, подальша роботизація, системи РЕБ", – зазначила Вікторія Сюмар.

За її словами, стабільна лінія фронту практично перетворює це в полігон для випробування найновіших технологій. І це починає влаштовувати все більше гравців. Бо ринок сучасної зброї росте по експоненті. Україна розраховує на кризові процеси в середині росії, а росія – робить ставку на енергетичний та інфраструктурний колапс в українському тилу. Бо тил завжди тримає фронт і забезпечує його. Важка зима і чергова хвиля еміграції жінок і дітей — це чергова мета москви.

"Зрештою, якщо населення України драматично скоротиться, росія вважатиме це своєю перемогою. Та і технології створюють люди. І виграє той, хто зробить правильну ставку на людський капітал. Хто створить умови, горизонтальні звʼязки, довіру і здорову конкуренцію. Саме тому корупція в оборонці, система заборон і тд — це екзистенційна проблема", – зазначила політик.

Підсумовуючи вона зазначила, висновки такі: переговорна ілюзія закінчилась, війна переходить у фазу технологічного, економічного й людського виснаження, і Україна може перемогти лише як відкрита технологічна держава, а не як маленька копія російського авторитаризму. Бо маленька авторитарна країна ніколи не переможе велику авторитарну, а от маленька і технологічна – цілком здатна заморозити цей 12 річний конфлікт з ядерною державою.

Читайте також на порталі "Коментарі" — в Росії поставили нові умови Україні: жахлива “відповідь” прилетить не тільки за зірваний парад.



