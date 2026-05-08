Россия вышла из квазипереговоров: до какого периода теперь продлится война

Случилось ожидаемое: устами помощника Путина Ушакова россия вышла из квазипереговоров, инициированных Дональдом Трампом. Этот процесс, по сути, продолжался от выборов и инаугурации Трампа, который обещал решить войну "за сутки". Но российско-украинская война не терпит никаких терминов и цифр... Об этом рассказала нардеп, политический аналитик Виктория Сюмар.

Переговоры. Фото: из открытых источников

"Вспоминаю заявления о том, что соглашение "соглашено на 95%", и остается только вопрос Донбасса… Провал переговоров на самом деле был очевиден еще пару месяцев назад. И попытка Трампа решить проблему ядерного оружия Ирана по венесуэльскому сценарию была отчасти попыткой перечеркнуть не реализацию своего обещания достичь мира в Украине – успешной "маленькой войной" на Ближнем Востоке. Но оказалось, что развязывать войны легче, чем их завершать", – отметила нардеп.

Она продолжает, логичен теперь вопрос – что дальше? Рост цен на горючее дает экономическую возможность продолжать войну. Россияне пока закрывали потребность в людях экономическими факторами – высокой оплатой за подписание контракта (около 30 тысяч евро) и ежемесячной оплатой 4 тысячи. Пока у них есть ресурс экономически стимулировать мобилизацию, они будут это делать. Но вариант всеобщей мобилизации остается у них в запасе. Украинским преимуществом можно считать фиксацию линии фронта благодаря развитию технологии дронов и НРК.

"На линии фронта с килзоной атаковать гораздо сложнее, чем обороняться. Ибо все живое поражают работы. А без пехоты линия фронта не может двигаться. Это как раз тот фактор, который требовать от агрессора усиливать ресурсы – людей и инновационную технику. В таком формате война может продолжаться до нового технологического перелома, когда у кого-то не появится новая супертехнология. Направление не секрет – дроны с дистанционным управлением, дальнейшая роботизация, системы РЭБ", – отметила Виктория Сюмар.

По ее словам, стабильная линия фронта практически превращает это в полигон для опробования новейших технологий. И это начинает устраивать все большее количество игроков. Ибо рынок современного оружия растет по экспоненте. Украина рассчитывает на кризисные процессы внутри России, а Россия – делает ставку на энергетический и инфраструктурный коллапс в украинском тылу. Ибо тыл всегда держит фронт и снабжает его. Тяжелая зима и очередная волна эмиграции женщин и детей – это очередная цель москвы.

"В конце концов, если население Украины драматически сократится, Россия будет считать это своей победой. Да и технологии создают люди. И выиграет тот, кто сделает верную ставку на человеческий капитал. Кто создаст условия, горизонтальные связи, доверие и здоровую конкуренцию. Именно поэтому коррупция в защитнике, система запретов и т.д. – это экзистенциальная проблема", – отметила политик.

Подытоживая она, выводы таковы: переговорная иллюзия закончилась, война переходит в фазу технологического, экономического и человеческого истощения, и Украина может победить только как открытое технологическое государство, а не как маленькая копия российского авторитаризма. Потому что маленькая авторитарная страна никогда не победит большую авторитарную, а вот маленькая и технологическая – вполне способна заморозить этот 12-летний конфликт с ядерным государством.

Читайте на портале "Комментарии" — в России поставили новые условия Украине: ужасный ответ прилетит не только за сорванный парад.



