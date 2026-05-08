Россия вышла из квазипереговоров: до какого периода теперь продлится война

Кравцев Сергей
Случилось ожидаемое: устами помощника Путина Ушакова россия вышла из квазипереговоров, инициированных Дональдом Трампом. Этот процесс, по сути, продолжался от выборов и инаугурации Трампа, который обещал решить войну "за сутки". Но российско-украинская война не терпит никаких терминов и цифр... Об этом рассказала нардеп, политический аналитик Виктория Сюмар.
Она продолжает, логичен теперь вопрос – что дальше? Рост цен на горючее дает экономическую возможность продолжать войну. Россияне пока закрывали потребность в людях экономическими факторами – высокой оплатой за подписание контракта (около 30 тысяч евро) и ежемесячной оплатой 4 тысячи. Пока у них есть ресурс экономически стимулировать мобилизацию, они будут это делать. Но вариант всеобщей мобилизации остается у них в запасе. Украинским преимуществом можно считать фиксацию линии фронта благодаря развитию технологии дронов и НРК.
По ее словам, стабильная линия фронта практически превращает это в полигон для опробования новейших технологий. И это начинает устраивать все большее количество игроков. Ибо рынок современного оружия растет по экспоненте. Украина рассчитывает на кризисные процессы внутри России, а Россия – делает ставку на энергетический и инфраструктурный коллапс в украинском тылу. Ибо тыл всегда держит фронт и снабжает его. Тяжелая зима и очередная волна эмиграции женщин и детей – это очередная цель москвы.
Подытоживая она, выводы таковы: переговорная иллюзия закончилась, война переходит в фазу технологического, экономического и человеческого истощения, и Украина может победить только как открытое технологическое государство, а не как маленькая копия российского авторитаризма. Потому что маленькая авторитарная страна никогда не победит большую авторитарную, а вот маленькая и технологическая – вполне способна заморозить этот 12-летний конфликт с ядерным государством.
