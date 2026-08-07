Росія випустила гігантський дрон: українські фахівці попередили про нову загрозу

Російські війська почали використовувати нову модифікацію безпілотника "Гербера", яка суттєво перевершує за розмірами попередню версію. Про появу нового апарата повідомив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов, більш відомий за позивним "Флеш".

Нова версія "Гербери". Фото: з відкритих джерел

За його словами, українські фахівці вже зафіксували збільшену версію безпілотника, однак для детального аналізу потрібні уламки або вцілілий зразок. Саме тому експерт звернувся із проханням повідомляти про місця падіння нової "Гербери", щоб провести її повне дослідження.

Разом із повідомленням Бескрестнов оприлюднив фотографії нового дрона. Для демонстрації його габаритів поруч із безпілотником ліг чоловік, що дозволило наочно оцінити масштаби апарата. Як зазначив "Флеш", цей кадр був зроблений спеціально, аби показати реальні розміри нової розробки.

За інформацією з відкритих джерел, "Гербера" є багатоцільовим російським безпілотником. Він може використовуватися для повітряної розвідки, спостереження, нанесення ударів по цілях, а також для відволікання української протиповітряної оборони. Завдяки відносно невисокій вартості такі апарати можуть масово запускатися як хибні цілі або діяти у складі роїв, перевантажуючи системи ППО.

Раніше повідомлялося, що вартість стандартної "Гербери" не перевищувала трьох тисяч доларів, що дозволяло Росії активно використовувати ці дрони під час комбінованих повітряних атак. Чи змінилися характеристики та бойові можливості нової збільшеної версії, українські спеціалісти планують встановити після її детального вивчення.

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