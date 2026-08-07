Россия выпустила гигантский дрон: украинские специалисты предупредили о новой угрозе

Российские войска начали использовать новую модификацию беспилотника "Гербера", существенно превосходящую по размерам предыдущую версию. О появлении нового аппарата сообщил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов, более известный по позывному "Флэшу".

Новая версия "Герберы". Фото: из открытых источников

По его словам, украинские специалисты уже зафиксировали увеличенную версию беспилотника, однако для детального анализа нужны обломки или уцелевший образец. Именно поэтому эксперт обратился с просьбой сообщать места падения новой "Герберы", чтобы провести ее полное исследование.

Вместе с сообщением Бескрестнов обнародовал фотографии нового дрона. Для демонстрации его габаритов рядом с беспилотником лег человек, что позволило наглядно оценить масштабы аппарата. Как отметил "Флэш", этот кадр был сделан специально, чтобы показать реальные размеры новой разработки.

По информации из открытых источников, Гербера является многоцелевым российским беспилотником. Он может использоваться для воздушной разведки, наблюдения, нанесения ударов по целям, а также для отвлечения украинской противовоздушной обороны. Благодаря относительно невысокой стоимости, такие аппараты могут массово запускаться как ложные цели или действовать в составе роев, перегружая системы ПВО.

Ранее сообщалось, что стоимость стандартной "Герберы" не превышала трех тысяч долларов, что позволяло России активно использовать эти дроны при комбинированных воздушных атаках. Изменились ли характеристики и боевые возможности новой увеличенной версии, украинские специалисты планируют установить после ее детального изучения.

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