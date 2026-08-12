Росія відмовилася від «Герані-3»: ГУР розкрило, що ховалося всередині реактивного дрону

Росія припинила виробництво реактивних дронів-камікадзе "Герань-3", які створювалися на базі більш масової "Герані-2". Про це "Мілітарний" повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Начинка БПЛА Герань-3. Фото: з відкритих джерел

У ГУР зазначають, що конструктивно "Герань-3" багато в чому повторювала попередню модель, проте головною відмінністю стала силова установка. Замість поршневого двигуна російські розробники встановили реактивний Telefly JT80. Це дозволило збільшити швидкість апарату до 300-370 км/год, а заявлена дальність польоту досягала 1000 кілометрів.

При цьому конструкцію самого планера суттєво змінювати не стали. На борту розмістили інерційну систему навігації SADRA, блок вимірювання тиску, розподільник живлення та інші електронні компоненти. Для протидії засобам радіоелектронної боротьби використовувалася супутникова система "Комета-М12" з адаптивними антеними гратами з 12 елементів.

Окремий інтерес становить походження комплектуючих. За підрахунками української розвідки, у "Герані-3" виявили 45 іноземних компонентів. Найбільша кількість припала на американські деталі – 22. Крім них, використовувалися елементи китайського, швейцарського, німецького, британського та японського виробництва.

У ГУР вважають, що "Герань-3" фактично стала перехідною моделлю. Російська промисловість вже розробила наступну версію – "Герань-4", яку спочатку проектували під потужніший реактивний двигун Telefly LX-WP-160.

У нового апарату збільшено злітну масу – приблизно з 350 до 450 кг. Більш потужна силова установка, відповідно, має забезпечити зростання швидкості та дальності.

Таким чином, припинення випуску "Герані-3" може бути пов'язане не з відмовою Росії від реактивних дронів, а з переходом на більш досконалу модифікацію.

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