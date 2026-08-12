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Россия отказалась от «Герани-3»: ГУР раскрыло, что скрывалось внутри реактивного дрона

Аппарат разгонялся до 370 км/ч и мог лететь на тысячу километров, однако оказался лишь промежуточным звеном перед новой версией российского ударного БПЛА

12 августа 2026, 08:40
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Кравцев Сергей

Россия прекратила производство реактивных дронов-камикадзе "Герань-3", которые создавались на базе более массовой "Герани-2". Об этом изданию "Милитарный" сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Россия отказалась от «Герани-3»: ГУР раскрыло, что скрывалось внутри реактивного дрона

Начинка БпЛА Герань-3. Фото: из открытых источников

В ГУР отмечают, что конструктивно "Герань-3" во многом повторяла предыдущую модель, однако главным отличием стала силовая установка. Вместо поршневого двигателя российские разработчики установили реактивный Telefly JT80. Это позволило увеличить скорость аппарата примерно до 300-370 км/ч, а заявленная дальность полета достигала 1000 километров.

При этом конструкцию самого планера существенно менять не стали. На борту разместили инерциальную навигационную систему SADRA, блок измерения давления, распределитель питания и другие электронные компоненты. Для противодействия средствам радиоэлектронной борьбы использовалась спутниковая система "Комета-М12" с адаптивной антенной решеткой из 12 элементов.

Отдельный интерес представляет происхождение комплектующих. По подсчетам украинской разведки, в "Герани-3" обнаружили 45 иностранных компонентов. Наибольшее количество пришлось на американские детали – 22. Кроме них, использовались элементы китайского, швейцарского, немецкого, британского и японского производства.

В ГУР считают, что "Герань-3" фактически стала переходной моделью. Российская промышленность уже разработала следующую версию — "Герань-4", которую изначально проектировали под более мощный реактивный двигатель Telefly LX-WP-160.

У нового аппарата увеличена взлетная масса – примерно с 350 до 450 кг. Более мощная силовая установка, соответственно, должна обеспечить рост скорости и дальности.

Таким образом, прекращение выпуска "Герани-3" может быть связано не с отказом России от реактивных дронов, а с переходом на более совершенную модификацию.

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