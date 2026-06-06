Росія відкрила новий фронт ударів: по цій ключовій трасі водіям ліпше не їздити

Російські війська розпочали цілеспрямовану кампанію з ударів по транспортних артеріях на півночі України. Головною мішенню ворога стала логістика, яка забезпечує сполучення між Харківською та Сумською областями. Про нову тактику окупантів повідомив військовий експерт, фахівець із радіотехнологій та радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов, відомий під позивним "Флеш".

Траса Харків-Суми прострілюється ворогом. Фото: з відкритих джерел

За його словами, від початку червня російські сили значно активізували атаки на транспортні шляхи, які з'єднують два великі обласні центри. Особливу увагу противник приділив ділянці поблизу Богодухова на Харківщині. Саме цей район розташований відносно близько до державного кордону – приблизно за 20 кілометрів, що робить його вразливим для різних засобів ураження.

Експерт наголошує, що російське командування чудово розуміє значення логістики в сучасній війні. Саме тому удари спрямовуються не лише по військових об'єктах, а й по транспортній інфраструктурі, яка використовується для переміщення техніки, вантажів, гуманітарної допомоги та цивільного транспорту.

На думку Бескрестнова, ситуація вимагає комплексного підходу та нових рішень. Простих рекомендацій водіям бути уважними вже недостатньо, адже йдеться про системну загрозу, яка може вплинути на забезпечення цілих регіонів.

Фактично противник намагається створити додатковий тиск на українську оборону шляхом порушення транспортних комунікацій. Така стратегія дозволяє не лише ускладнювати переміщення ресурсів, а й створювати психологічний тиск на населення прикордонних територій.

Водіям, які пересуваються через Богодухівський район, радять уважно стежити за повідомленнями про безпекову ситуацію, враховувати ризики під час планування маршрутів та негайно реагувати на сигнали повітряної тривоги. Водночас експерти попереджають: атаки на логістику можуть стати одним із пріоритетів російської армії найближчими місяцями.

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