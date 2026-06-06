Россия открыла новый фронт ударов: по этой ключевой трассе водителям лучше не ездить

Российские войска начали целенаправленную кампанию по ударам по транспортным артериям на севере Украины. Главной мишенью врага стала логистика, обеспечивающая соединение между Харьковской и Сумской областями. О новой тактике окупантов сообщил военный эксперт, специалист по радиотехнологиям и советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов, известный под позывным "Флэш".

Трасса Харьков-Сумы простреливается врагом. Фото: из открытых источников

По его словам, с начала июня российские силы значительно активизировали атаки на транспортные пути, соединяющие два больших областных центра. Особое внимание противник уделил участку вблизи Богодухова Харьковской области. Именно этот район расположен относительно близко к государственной границе – примерно в 20 километрах, что делает его уязвимым для различных средств поражения.

Эксперт подчеркивает, что российское командование отлично понимает значение логистики в современной войне. Поэтому удары направляются не только по военным объектам, но и по транспортной инфраструктуре, которая используется для перемещения техники, грузов, гуманитарной помощи и гражданского транспорта.

По мнению Бескрестнова, ситуация требует комплексного подхода и новых решений. Простых рекомендаций водителям быть внимательными уже недостаточно, поскольку речь идет о системной угрозе, которая может повлиять на обеспечение целых регионов.

Фактически противник пытается оказать дополнительное давление на украинскую оборону путем нарушения транспортных коммуникаций. Такая стратегия позволяет не только затруднять перемещение ресурсов, но и создавать психологическое давление на население приграничных территорий.

Водителям, которые передвигаются через Богодуховский район, советуют внимательно следить за сообщениями о ситуации с безопасностью, учитывать риски при планировании маршрутов и немедленно реагировать на сигналы воздушной тревоги. В то же время, эксперты предупреждают: атаки на логистику могут стать одним из приоритетов российской армии в ближайшие месяцы.

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