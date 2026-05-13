"Росія відкинула пропозиції перемир’я": розвідка назвала цілі масованої атаки

Недилько Ксения
Головне управління розвідки Міністерства оборони України попередило громадян про початок масштабного та тривалого комбінованого обстрілу з боку держави-агресора. За даними розвідників, удар розпочався у середу, 13 травня 2026 року, і спрямований проти ключових об'єктів життєзабезпечення країни.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Для першого етапу операції окупанти задіяли масований рій безпілотників-камікадзе. Їхня мета — виснажити українські сили ППО та завдати шкоди цивільному сектору. У наступних хвилях атаки прогнозується запуск балістичних комплексів, а також крилатих ракет із кораблів та стратегічної авіації. Під загрозою опинилися енергетичні системи великих міст, оборонні заводи та урядові будівлі.
У відомстві наголосили, що цим наступом Кремль вкотре
намагається зламати опір нашої держави:
Через серйозність загрози представники воєнної розвідки закликали населення поставитися до ситуації з максимальною відповідальністю та не нехтувати заходами безпеки.
Нагадаємо, портал
"Коментарі" писав, що за даними моніторів, масована атака може тривати
до завтрашнього ранку, – є попередження, що вночі є загроза бойового вильоту
стратегічної авіації. Також ворог може атакувати балістикою та крилатими
ракетами морського/наземного базування.