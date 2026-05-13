"Росія відкинула пропозиції перемир’я": розвідка назвала цілі масованої атаки

Головне управління розвідки Міністерства оборони України попередило громадян про початок масштабного та тривалого комбінованого обстрілу з боку держави-агресора. За даними розвідників, удар розпочався у середу, 13 травня 2026 року, і спрямований проти ключових об'єктів життєзабезпечення країни.

Для першого етапу операції окупанти задіяли масований рій безпілотників-камікадзе. Їхня мета — виснажити українські сили ППО та завдати шкоди цивільному сектору. У наступних хвилях атаки прогнозується запуск балістичних комплексів, а також крилатих ракет із кораблів та стратегічної авіації. Під загрозою опинилися енергетичні системи великих міст, оборонні заводи та урядові будівлі.

У відомстві наголосили, що цим наступом Кремль вкотре намагається зламати опір нашої держави:



"У такий спосіб росія, яка відкинула пропозиції перемирʼя, прагне вкотре вплинути на стійкість України у війні за свободу".

Через серйозність загрози представники воєнної розвідки закликали населення поставитися до ситуації з максимальною відповідальністю та не нехтувати заходами безпеки.

"ГУР МО України нагадує про важливість реагувати на сигнали повітряної тривоги та — як завжди в таких випадках — скористатись укриттями", — зазначається в офіційному повідомленні.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що за даними моніторів, масована атака може тривати до завтрашнього ранку, – є попередження, що вночі є загроза бойового вильоту стратегічної авіації. Також ворог може атакувати балістикою та крилатими ракетами морського/наземного базування.



