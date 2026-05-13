Масштабна атака БпЛА та закриті зони пусків на території Росії: країну охопила повітряна тривога
Масштабна атака БпЛА та закриті зони пусків на території Росії: країну охопила повітряна тривога

РФ закрила повітряний простір для цивільних літаків: моніторингові канали попереджають про загрозу МіГ-31К

13 травня 2026, 11:17
Російська Федерація вдалася до обмеження польотів цивільної авіації у районах, які традиційно використовуються для запусків ракет Х-47М2 "Кинджал". За даними моніторингових каналів, під закриття потрапив повітряний простір у трикутнику Рязань — Тамбов — Липецьк. Часткові обмеження у цих регіонах фіксувалися ще з самого ранку, проте наразі заборона стала повною.

Аналітики попереджають, що подібні заходи можуть тривати довгий час і безпосередньо свідчать про підготовку окупантів до бойових вильотів.

"В такому стані ворог може протримати повітряний простір тривалий час... Ескалація може вказувати на плани ворога щодо імовірного застосування МіГ-31К", — наголошують фахівці.

За їхніми оцінками, на цей момент у повній бойовій готовності у РФ перебувають близько 5 таких літаків-носіїв.

Ситуація ускладнюється одночасною масованою атакою дронів-камікадзе. Половину території України вже охопила повітряна тривога, оскільки в небі зафіксовано величезну кількість ворожих засобів ураження.

"Наразі в повітряному просторі понад 200 бпла, які в більшій масі прямують на захід", — зазначають у моніторингових службах, закликаючи громадян суворо дотримуватися правил безпеки та перебувати в укриттях.

За даними моніторів, масована атака може тривати до завтрашнього ранку, – є попередження, що вночі є загроза бойового вильоту стратегічної авіації.

Також ворог може атакувати балістикою та крилатими ракетами морського/наземного базування.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Росія може здійснити одну з наймасштабніших дронових атак за останній час. Моніторингові канали попереджають, що протягом 13 травня над територією України може перебувати до 400 безпілотників. За попередніми даними, російська армія вже запустила нові хвилі БПЛА одразу з п’яти різних локацій.

Станом на ранок у повітряному просторі України фіксували близько 40 ударних дронів. Аналітики зазначають, що російські війська можуть застосовувати тактику постійного "розтягування" атак, аби максимально виснажити українську протиповітряну оборону перед можливим комбінованим ударом.



