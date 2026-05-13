Готуйтеся до затяжних тривог по всій Україні: що задумала Росія

Росія може здійснити одну з наймасштабніших дронових атак за останній час. Моніторингові канали попереджають, що протягом 13 травня над територією України може перебувати до 400 безпілотників. За попередніми даними, російська армія вже запустила нові хвилі БПЛА одразу з п’яти різних локацій.

Удар по Україні. Фото: з відкритих джерел

Станом на ранок у повітряному просторі України фіксували близько 40 ударних дронів. Аналітики зазначають, що російські війська можуть застосовувати тактику постійного "розтягування" атак, аби максимально виснажити українську протиповітряну оборону перед можливим комбінованим ударом.

Через це у багатьох регіонах очікуються тривалі повітряні тривоги, які можуть тривати практично без перерви. Моніторингові ресурси також попереджають про ймовірну загрозу ракетних ударів аеробалістичними ракетами "Кинджал".

За інформацією спостерігачів, протягом дня можливі злети літаків МіГ-31К або МіГ-31І з російського аеродрому "Саваслєйка". Саме ці винищувачі є носіями ракет "Кинджал", які Росія регулярно використовує для ударів по критичній інфраструктурі та великих містах України.

Експерти звертають увагу, що останнім часом РФ дедалі частіше комбінує атаки дронами та ракетами, намагаючись перевантажити українську систему ППО. Масові запуски "Шахедів" у такій тактиці виконують роль не лише ударної зброї, а й засобу виснаження запасів ракет-перехоплювачів.

Офіційного підтвердження масштабів можливої атаки наразі немає. Водночас українців закликають уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги та не ігнорувати повідомлення про загрозу ракетних ударів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — "перемир'я" Путіна виявилося пасткою: для чого Росія використовувала паузу.

Також видання "Коментарі" повідомляло — після удару ворожих військ по Дніпропетровській області восьмеро людей загинули, ще одинадцять дістали поранень. Майже 30 разів ворог атакував три райони області. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у себе в Telegram.



