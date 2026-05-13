commentss НОВОСТИ Все новости

Готовьтесь к затяжным тревогам по всей Украине: что задумала Россия

Мониторинговые каналы сообщают о новой тактике истощения ПВО – в небе уже десятки БПЛА, тревоги могут затянуться на весь день

13 мая 2026, 08:48
Кравцев Сергей

Россия может осуществить одну из самых масштабных дроновых атак за последнее время. Мониторинговые каналы предупреждают, что 13 мая над территорией Украины может находиться до 400 беспилотников. По предварительным данным, российская армия уже запустила новые волны БПЛА сразу из пяти разных локаций.

Удар по Украине. Фото: из открытых источников

По состоянию на утро в воздушном пространстве Украины фиксировали около 40 ударных дронов. Аналитики отмечают, что российские войска могут применять тактику постоянного растяжения атак, чтобы максимально истощить украинскую противовоздушную оборону перед возможным комбинированным ударом.

Поэтому во многих регионах ожидаются длительные воздушные тревоги, которые могут продолжаться практически без перерыва. Мониторинговые ресурсы также предупреждают о вероятной угрозе ракетных ударов аэробалистическими ракетами "Кинжал".

По информации наблюдателей, в течение дня возможны взлеты самолетов МиГ-31К или МиГ-31И с российского аэродрома "Саваслейка". Именно эти истребители являются носителями ракет Кинжал, которые Россия регулярно использует для ударов по критической инфраструктуре и крупным городам Украины.

Эксперты обращают внимание, что в последнее время РФ все чаще комбинирует атаки дронами и ракетами, пытаясь перегрузить украинскую систему ПВО. Массовые запуски Шахедов в такой тактике выполняют роль не только ударного оружия, но и средства истощения запасов ракет-перехватчиков.

Официального подтверждения масштабов возможной атаки пока нет. В то же время, украинцев призывают внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги и не игнорировать сообщения об угрозе ракетных ударов.

Читайте на портале "Комментарии" — "перемирие" Путина оказалось ловушкой: для чего Россия использовала паузу.

Также издание "Комментарии" сообщало – после удара вражеских войск по Днепропетровской области восемь человек погибли, еще одиннадцать получили ранения. Почти 30 раз враг атаковал три района области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа у себя в Telegram.




