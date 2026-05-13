Масштабная атака БПЛА и закрытые зоны пусков на территории России: страну охватила воздушная тревога

Российская Федерация прибегла к ограничению полетов гражданской авиации в районах, традиционно используемых для запусков ракет Х-47М2 "Кинжал". По данным мониторинговых каналов, под закрытие попало воздушное пространство в треугольнике Рязань – Тамбов – Липецк. Частичные ограничения в этих регионах фиксировались еще с самого утра, однако в настоящее время запрет стал полным.

Аналитики предупреждают, что подобные мероприятия могут длиться долгое время и непосредственно свидетельствуют о подготовке оккупантов к боевым вылетам.



"В таком состоянии враг может продержать воздушное пространство длительное время... Эскалация может указывать на планы врага относительно вероятного применения МиГ-31К" , — подчеркивают специалисты.

По их оценкам, в настоящее время в полной боевой готовности в РФ находятся около 5 таких самолетов-носителей.

Ситуация осложняется одновременной массированной атакой дронов-камикадзе. Половину территории Украины уже охватила воздушная тревога, поскольку в небе зафиксировано множество вражеских средств поражения.

"В настоящее время в воздушном пространстве более 200 БПЛА, которые в большей массе направляются на запад", — отмечают в мониторинговых службах, призывая граждан строго соблюдать правила безопасности и находиться в укрытиях.

По данным мониторов, массированная атака может продолжаться до завтрашнего утра, – есть предупреждение, что ночью есть угроза боевого вылета стратегической авиации.

Также враг может атаковать баллистикой и крылатыми ракетами морского/наземного базирования.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Россия может осуществить одну из самых масштабных дроновых атак за последнее время. Мониторинговые каналы предупреждают, что 13 мая над территорией Украины может находиться до 400 беспилотников. По предварительным данным, российская армия уже запустила новые волны БПЛА сразу из пяти разных локаций.

По состоянию на утро в воздушном пространстве Украины фиксировали около 40 ударных дронов. Аналитики отмечают, что российские войска могут применять тактику постоянного "растяжения" атак, чтобы максимально истощить украинскую противовоздушную оборону перед возможным комбинированным ударом.



