"Россия отвергла предложения перемирия": разведка назвала цели массированной атаки

Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупредило граждан о начале масштабных и длительных комбинированных обстрелов со стороны государства-агрессора. По данным разведчиков, удар начался в среду, 13 мая 2026 года, и направлен против ключевых объектов жизнеобеспечения страны.

Для первого этапа операции оккупанты задействовали массированные рои беспилотников-камикадзе. Их цель — истощить украинские силы ПВО и нанести вред гражданскому сектору. В последующих волнах атаки прогнозируется запуск баллистических комплексов, а также крылатых ракет с кораблей и стратегической авиации. Под угрозой оказались энергетические системы крупных городов, оборонных заводов и правительственных зданий.

В ведомстве подчеркнули, что этим наступлением Кремль еще раз пытается сломить сопротивление нашего государства:



"Таким образом россия, которая отвергла предложения перемирия, стремится еще раз повлиять на устойчивость Украины в войне за свободу".

Из-за серьезности угрозы представители военной разведки призвали население отнестись к ситуации с максимальной ответственностью и не пренебрегать мерами безопасности.

"ГУР МО Украины напоминает о важности реагировать на сигналы воздушной тревоги и, как всегда в таких случаях, воспользоваться укрытиями" , — отмечается в официальном сообщении.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что по данным мониторов, массированная атака может продолжаться до завтрашнего утра, – есть предупреждение, что ночью есть угроза боевого вылета стратегической авиации. Также враг может атаковать баллистикой и крылатыми ракетами морского/наземного базирования.



