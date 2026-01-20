Росія вдруге за ніч б'є по Україні ракетами та дронами: деталі

Російські терористичні війська в черговий раз за ніч атакують Київ та області дронами та ракетами. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Повітряних сил у соцмережах.

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

Наразі у більшості областей України вже оголосили повітряну тривогу.

Повітряні сили повідомляють про рух крилатих ракет до Київської, Чернігівської, Сумської областей.

Крім цього, за даними ПС, Росія завдає ударів і дронів.

"У повітряному просторі зафіксовано ворожі ракети! Просимо всіх залишатися у укриттях. В області можлива робота ППО", – йдеться у повідомленні Київської ОВУ.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія провела масовану комбіновану атаку по Україні. За повідомленнями моніторингових ресурсів, ключовою метою ударів виявилася енергетична інфраструктура – ворог намагався виснажити систему, створити масштабні відключення світла та тепла та тиснути на громадянське населення.

Атака відбувалася хвилями. Спочатку фіксували пуски ударних БПЛА з різних напрямків. Згодом додалася ракетна загроза: монітори повідомляли про ризики застосування балістичних ракет, а також про підйом у повітря стратегічної авіації. Окремо повідомлялося про злет МіГів — носіїв аеробалістичних ракет типу "Кинджал", через що тривога поширилася на всю країну.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Києві через складну ситуацію з енергетикою поїзда метро курсуватимуть із змінами. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні КМДА у соцмережах.

"Рух поїздів на червоній лінії розпочнеться між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна". Інтервал руху – 4:30-5:00 хв", – йдеться у повідомленні.



