Росія вдруге за ніч б'є по Україні ракетами та дронами: деталі

Російські терористичні війська в черговий раз за ніч атакують Київ та області дронами та ракетами. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Повітряних сил у соцмережах.
Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел
Наразі у більшості областей України вже оголосили повітряну тривогу.
Повітряні сили повідомляють про рух крилатих ракет до Київської, Чернігівської, Сумської областей.
Крім цього, за даними ПС, Росія завдає ударів і дронів.
Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія провела масовану комбіновану атаку по Україні. За повідомленнями моніторингових ресурсів, ключовою метою ударів виявилася енергетична інфраструктура – ворог намагався виснажити систему, створити масштабні відключення світла та тепла та тиснути на громадянське населення.
Атака відбувалася хвилями. Спочатку фіксували пуски ударних БПЛА з різних напрямків. Згодом додалася ракетна загроза: монітори повідомляли про ризики застосування балістичних ракет, а також про підйом у повітря стратегічної авіації. Окремо повідомлялося про злет МіГів — носіїв аеробалістичних ракет типу "Кинджал", через що тривога поширилася на всю країну.
Також видання "Коментарі" повідомляло – у Києві через складну ситуацію з енергетикою поїзда метро курсуватимуть із змінами. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні КМДА у соцмережах.