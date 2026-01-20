Россия второй раз за ночь бьет по Украине ракетами и дронами: детали

Российские террористические войска в очередной раз за ночь атакуют Киев и области дронами и ракетами. Как передает портал "Комментарии", об это говорится в сообщении Воздушных сил в соцсетях.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Сейчас в большинстве областей Украины уже объявили воздушную тревогу.

Воздушные силы сообщают о движении крылатых ракет в Киевскую, Черниговскую, Сумскую области.

Кроме этого, по данным ВС, Россия наносит удары и дронами.

"В воздушном пространстве зафиксировано вражеские ракеты! Просим всех оставаться в укрытиях. В области возможна работа ПВО", – говорится в сообщении Киевской ОВА.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия провела массированную комбинированную атаку по Украине. По сообщениям мониторинговых ресурсов, ключевой целью ударов оказалась энергетическая инфраструктура – враг пытался истощить систему, создать масштабные отключения света и тепла и давить на гражданское население.

Атака происходила по волнам. Сначала фиксировали пуски ударных БПЛА по разным направлениям. Впоследствии добавилась ракетная угроза: мониторы сообщали о рисках применения баллистических ракет, а также о подъеме в воздух стратегической авиации. Отдельно сообщалось о взлете МиГов — носителях аэробалистических ракет типа "Кинжал", из-за чего тревога распространилась на всю страну.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Киеве из-за сложной ситуации с энергетикой поезда метро будут курсировать с изменениями. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении КГГА в соцсетях.

"Движение поездов на красной линии начнется между станциями "Академгородок" – "Арсенальная". Интервал движения – 4:30-5:00 мин", – говорится в сообщении.



