Тревога по всей Украине: сообщают о новом типе баллистики и комбинированной массированной атаке

Россия начала массированную комбинированную атаку по Украине. По сообщениям мониторинговых ресурсов, ключевой целью ударов является энергетическая инфраструктура — враг пытается истощить систему, создать масштабные отключения света и тепла и давить на гражданское население.

Комбинированная российская атака по Украине

Атака происходит по волнам. Сначала фиксировали пуски ударных БПЛА по разным направлениям. Впоследствии добавилась ракетная угроза: мониторы сообщали о рисках применения баллистических ракет, а также о подъеме в воздух стратегической авиации. Отдельно сообщалось о взлете МиГов — носителях аэробалистических ракет типа "Кинжал", из-за чего тревога распространилась на всю страну.

Во время атаки Киев, Днепр и Винница находились под комбинированным обстрелом одновременно дроны и баллистика. Обстрелы продолжаются, информация о последствиях уточняется.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об одном пострадавшем в Днепровском районе столицы — медики выехали на вызов. Также, по его словам, поступали и другие обращения в скорую помощь.

Отдельно мониторинговые каналы сообщили о возможном первом применении РФ новой баллистической ракеты "Искандер-И" по территории Украины и заявили, что цель могла долететь до Винницкой области. Эти данные пока не подтверждены официально и нуждаются в уточнении. Также предварительно озвучиваются характеристики относительно дальности — информация проверяется.

На фоне угроз власти и спасательные службы традиционно призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, находиться в укрытиях и соблюдать правила безопасности, особенно учитывая, что атака носит комбинированный характер и может изменять направления и типы целей.



