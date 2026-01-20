Тривога по всій Україні: повідомляють про новий тип балістики та комбіновану масовану атаку

Росія розпочала масовану комбіновану атаку по Україні. За повідомленнями моніторингових ресурсів, ключовою ціллю ударів є енергетична інфраструктура — ворог намагається виснажити систему, створити масштабні відключення світла і тепла та тиснути на цивільне населення.

Комбінована російська атака по Україні

Атака відбувається хвилями. Спочатку фіксували пуски ударних БПЛА з різних напрямків. Згодом додалася ракетна загроза: монітори повідомляли про ризики застосування балістичних ракет, а також про підйом у повітря стратегічної авіації. Окремо повідомлялося про зліт МіГів — носіїв аеробалістичних ракет типу "Кинджал", через що тривога поширилася на всю країну.

Під час атаки Київ, Дніпро та Вінниця перебували під комбінованим обстрілом — одночасно дрони та балістика. Обстріл триває, інформація про наслідки уточнюється.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про одного постраждалого у Дніпровському районі столиці — медики виїхали на виклик. Також, за його словами, надходили й інші звернення до швидкої допомоги.

Окремо моніторингові канали повідомили про можливе перше застосування РФ нової балістичної ракети "Іскандер-І" по території України та заявили, що ціль могла долетіти до Вінниччини. Ці дані наразі не підтверджені офіційно і потребують уточнення. Так само попередньо озвучуються характеристики щодо дальності — інформація перевіряється.

На тлі загроз влада та рятувальні служби традиційно закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, перебувати в укриттях і дотримуватися правил безпеки, особливо з огляду на те, що атака має комбінований характер і може змінювати напрямки та типи цілей.



