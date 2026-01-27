logo_ukra

Росія вдарила ракетами та дронами по Харкову: близько 80 відсотків міста й області без світла
Росія вдарила ракетами та дронами по Харкову: близько 80 відсотків міста й області без світла

Через нестабільну ситуацію в енергосистемі в Харкові фіксують перебої в роботі електротранспорту

27 січня 2026, 00:55
Російські загарбники вчергове атакували Харків увечері 26 січня. Ворог завдав ударів по місту ракетами та БпЛА.

Росія вдарила ракетами та дронами по Харкову: близько 80 відсотків міста й області без світла

Наслідки удару РФ по Харкову. Фото: з відкритих джерел

Поранено двох людей, постраждалі отримують усю необхідну медичну допомогу. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

За його словами, пошкоджено дві школи в Індустріальному районі міста. Під ударами ворога були також об’єкти енергетики. 

"Є досить серйозні ушкодження. Зараз усі бригади працюють на місцях, щоб оперативно ліквідувати наслідки. Частина Харкова без електропостачання. По області так само застосовані аварійні відключення. Біля 80 відсотків міста Харкова і області без електроенергії", — сказав Синєгубов.

У міській раді повідомили, що через нестабільну ситуацію в енергосистемі в Харкові фіксують перебої в роботі пасажирського електротранспорту.

"У зв'язку з цим, організовується робота тимчасового автобусного маршруту: "майдан Конституції — пр. Перемоги (розворотне коло)" через вул. Сумську, пр. Незалежності,  пр. Науки, вул. Ахсарова, пр. Людвіга Свободи та пр. Перемоги. Також продовжено час роботи автобусних маршрутів №63 та 272", — йдеться у повідомленні.

Як писав портал "Коментарі", речник Повітряних сил ЗСУ спростував заяву експерта Олександра Харченка про нібито влучання 16 балістичних ракет по київських ТЕЦ під час масованої російської атаки 13 січня. За його словами, того дня РФ завдавала ударів балістикою по Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях. Над столицею було збито дві балістичні ракети.

Раніше видання "Коментарі" повідомляло, що директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що через масовану атаку 13 січня енергосистема Києва опинилася у критичному стані. За його словами, того дня "по ТЕЦ у Києві вдарили 16 балістичних ракет".



