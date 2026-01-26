Удар РФ по Києву: у ЗСУ спростували заяву експерта про 16 балістичних ракет по ТЕЦ

Речник Повітряних сил ЗСУ спростував заяву експерта Олександра Харченка про нібито влучання 16 балістичних ракет по київських ТЕЦ під час масованої російської атаки 13 січня.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: з відкритих джерел

За його словами, того дня РФ завдавала ударів балістикою по Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях. Над столицею було збито дві балістичні ракети. Про це Ігнат сказав у коментарі 5 каналу.

"13 січня дійсно був комбінований удар, було залучено і балістичні ракети – їх було 18, були і ракети крилаті та понад 200 безпілотників. Було багато засобів повітряного нападу по регіонах, у тому числі атакований був і Київ. У той день дві балістичні було знищено над столицею і ще дві ракети – було зафіксовано влучання в області", — зазначив речник.

Як повідомляв портал "Коментарі", раніше директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що через масовану атаку 13 січня енергосистема Києва опинилася у критичному стані. За його словами, того дня "по ТЕЦ у Києві вдарили 16 балістичних ракет".

Експерт зазначив, що через дефіцит систем протиповітряної оборони ворожі ракети змогли уразити об'єкти, які забезпечували життєдіяльність міста. "Російські балістичні ракети вразили київські ТЕЦ, які забезпечували до половини потреб Києва в електроенергії. Унаслідок цього ТЕЦ більше не працюють як джерело електрики", — констатував Харченко. Внаслідок руйнувань столиця "опинилася у вкрай складній ситуації через втрату власної електрогенерації". На сьогодні місто змушене повністю покладатися на постачання з інших регіонів.