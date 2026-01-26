logo

Удар РФ по Киеву: в ВСУ опровергли заявление эксперта о 16 баллистических ракетах по ТЭЦ
commentss НОВОСТИ Все новости

Удар РФ по Киеву: в ВСУ опровергли заявление эксперта о 16 баллистических ракетах по ТЭЦ

По данным Воздушных сил, попадание баллистики 13 января фиксировали в Киевской области.

26 января 2026, 22:12
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Спикер Воздушных сил ВСУ опроверг заявление эксперта Александра Харченко о якобы попадании 16 баллистических ракет по киевским ТЭЦ во время массированной российской атаки 13 января.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: из открытых источников

По его словам, в тот день РФ наносила удары баллистикой по Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях. Над столицей были сбиты две баллистические ракеты. Об этом Игнат сказал в комментарии 5 каналу.

"13 января действительно был комбинированный удар, были привлечены и баллистические ракеты – их было 18, были и ракеты крылатые и более 200 беспилотников. Было много средств воздушного нападения по регионам, в том числе атакован был и Киев. В тот день две баллистические были уничтожены над столицей и еще две ракеты – было зафиксировано попадание в области", — отметил спикер.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что из-за массированной атаки 13 января энергосистема Киева оказалась в критическом состоянии. По его словам, в тот день "по ТЭЦ в Киеве ударили 16 баллистических ракет".

Эксперт отметил, что из-за дефицита систем противовоздушной обороны вражеские ракеты смогли поразить объекты, которые обеспечивали жизнедеятельность города. "Российские баллистические ракеты поразили киевские ТЭЦ, которые обеспечивали до половины потребностей Киева в электроэнергии. В результате ТЭЦ больше не работают как источник электричества", — констатировал Харченко. В результате разрушений столица "оказалась в крайне сложной ситуации из-за потери собственной электрогенерации". На сегодняшний день город вынужден полностью полагаться на поставки из других регионов.



