Россия ударила ракетами и дронами по Харькову: около 80 процентов города и области без света

Российские захватчики в очередной раз атаковали Харьков вечером 26 января. Враг нанес удары по городу ракетами и БПЛА.

Последствия удара РФ по Харькову. Фото: из открытых источников

Ранены два человека, пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, повреждены две школы в Индустриальном районе города. Под ударами врага были также объекты энергетики.

"Есть достаточно серьезные повреждения. В настоящее время все бригады работают на местах, чтобы оперативно ликвидировать последствия. Часть Харькова без электроснабжения. По области также применены аварийные отключения. Около 80 процентов города Харькова и области без электроэнергии", – сказал Синегубов.

В городском совете сообщили, что из-за нестабильной ситуации в энергосистеме в Харькове фиксируют перебои в работе пассажирского электротранспорта.

"В связи с этим, организуется работа временного автобусного маршрута: "Площадь Конституции – пр. Победы (разворотный круг)" через ул. Сумская, пр. Независимости, пр. Науки, ул. Ахсарова, пр. Людвига Свободы и пр. Победы. Также продлено время работы автобусных маршрутов №63 и 272", — говорится в сообщении.

Как писал портал "Комментарии", пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ опроверг заявление эксперта Александра Харченко о якобы попадании 16 баллистических ракет по киевским ТЭЦ во время массированной российской атаки 13 января. По его словам, в тот день РФ наносила удары баллистикой по Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях. Над столицей были сбиты две баллистические ракеты.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что из-за массированной атаки 13 января энергосистема Киева оказалась в критическом состоянии. По его словам, в тот день "по ТЭЦ в Киеве ударили 16 баллистических ракет".