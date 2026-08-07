Росія вдарила по ринку з людьми: багато постраждалих

Російські війська вранці 7 серпня завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі Сумської області. Цього разу метою атаки став ринок у Білопільській громаді, де на момент удару перебували мирні жителі. За попередньою інформацією, ворог застосував ударний безпілотник.

Дрон. Фото: з відкритих джерел

Про наслідки атаки повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, внаслідок удару постраждали щонайменше десять осіб. Двоє з них отримали тяжкі поранення та перебувають під наглядом лікарів.

"Черговий цинічний удар росіян по мирних жителів у Сумській області. Вранці ворог атакував безпілотником людей на ринку у Білопільській громаді", — повідомив керівник ОВА.

На місці події працюють екстрені служби. Медики надають першу допомогу пораненим, триває їхня госпіталізація. Інформація про стан решти постраждалих уточнюється.

Білопільська громада, розташована неподалік російського кордону, регулярно зазнає обстрілів і атак безпілотників. Проте, удар по ринку, де традиційно збирається велика кількість людей, свідчить про збереження тактики ударів по цивільних об'єктах.

Правоохоронці документують наслідки атаки як черговий військовий злочин Росії проти мирного населення. Після завершення роботи рятувальників фахівці мають встановити тип використаного безпілотника та масштаби руйнувань.

Влада регіону знову закликала жителів прикордонних населених пунктів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та по можливості уникати місць масового скупчення людей, оскільки російські війська продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі Сумщини.

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