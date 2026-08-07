Россия ударила по рынку с людьми: много пострадавших

Российские войска утром 7 августа нанесли очередной удар по гражданской инфраструктуре Сумской области. На этот раз целью атаки стал рынок в Белопольской общине, где в момент удара находились мирные жители. По предварительной информации, враг применил ударный беспилотник.

Дрон. Фото: из открытых источников

О последствиях атаки сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров. По его словам, в результате удара пострадали как минимум десять человек. Двое из них получили тяжелые ранения и находятся под наблюдением врачей.

"Очередной циничный удар россиян по мирным жителям в Сумской области. Утром враг атаковал беспилотником людей на рынке в Белопольской общине", — сообщил руководитель ОВА.

На месте происшествия работают экстренные службы. Медики оказывают первую помощь раненым, продолжается их госпитализация. Информация о состоянии остальных пострадавших уточняется.

Белопольская община, расположенная неподалеку от российской границы, регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. Однако удар по рынку, где традиционно собирается большое количество людей, свидетельствует о сохранении тактики ударов по гражданским объектам.

Правоохранительные органы документируют последствия атаки как очередное военное преступление России против мирного населения. После завершения работы спасателей специалисты должны установить тип использованного беспилотника и масштабы разрушений.

Власти региона вновь призвали жителей приграничных населенных пунктов не игнорировать сигналы воздушной тревоги и по возможности избегать мест массового скопления людей, поскольку российские войска продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре Сумщины.

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