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Росія вдарила по пасажирському потягу: чи вдалося уникнути трагедії

Реактивний «Шахед» влучив у локомотив «Одеса - Дніпро». Машиніст і його помічник, за попередніми даними, загинули

13 серпня 2026, 09:40
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Кравцев Сергей

На Одещині російський реактивний безпілотник атакував локомотив пасажирського потяга "Одеса – Дніпро", у якому перебували 340 пасажирів. За попередньою інформацією, загинули машиніст та його помічник. Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

Росія вдарила по пасажирському потягу: чи вдалося уникнути трагедії

Потяг. Фото: з відкритих джерел

За його словами, йдеться про прицільний удар реактивного "Шахеда" по локомотиву. Атака сталася після оголошення повітряної тривоги через загрозу безпілотників.

Перцовський розповів, що моніторингова команда "Укрзалізниці" завчасно передала машиністу команду зупинити потяг. Однак удар стався саме під час заходу на станцію, куди поїзд прямував для організованої евакуації пасажирів.

"Різкий маневр реактивного шахеда – це лічені хвилини", — пояснив голова правління компанії.

За його словами, локомотивна бригада просто не мала достатньо часу, щоб повністю зупинити потяг і евакуюватися.

Водночас пасажирів та провідників вдалося вивести з поїзда. Усі 340 пасажирів і поїзна бригада наразі перебувають у безпеці. За інформацією "Укрзалізниці", серед пасажирів постраждалих немає.

Для людей, які опинилися в потязі під час атаки, компанія організувала подальше перевезення до Одеси автобусами.

У "Укрзалізниці" наголошують, що ситуація залишається надзвичайно небезпечною через використання Росією реактивних ударних дронів, які здатні швидко змінювати напрямок і значно скорочують час на реагування.

Остаточні обставини атаки та інформація про загиблих членів локомотивної бригади уточнюються. За попередніми даними компанії, машиніст і його помічник не вижили.

Також видання "Коментарі" повідомляло – незвичайна зупинка у Фастові: у поїзді пасажири та залізничники допомогли народитися малюку.




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