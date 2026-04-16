Незвичайна зупинка у Фастові: у поїзді пасажири та залізничники допомогли народитися малюку

У поїзді №44, що прямував за маршрутом Івано-Франківськ — Черкаси, відбулася надзвичайна та радісна подія — на світ з'явився новий громадянин України.

Через це залізничникам довелося внести корективи у графік руху. Як зазначили у пресслужбі перевізника, "вранці нашому поїзду знадобилася неграфікова зупинка у Фастові". Хоча зараз такі паузи інколи трапляються через безпекові протоколи під час ворожих атак, цього разу причина була винятково позитивною.

Пологи розпочалися просто під час руху потяга. Провідники та інші пасажири зорієнтувалися миттєво. "Поїзна бригада разом із пасажирами надавала необхідну домедичну допомогу", а начальник поїзда оперативно викликав на найближчу станцію фахівців.

Малюк народився безпосередньо перед зупинкою. На пероні у Фастові на родину вже чекала медична бригада. Залізничники повідомили, що лікарі оперативно забрали породіллю та немовля до лікарні, а "стан мами та дитини на момент висадки — задовільний".

В "Укрзалізниці" з гумором та теплом привітали батьків і наголосили, що з нетерпінням чекатимуть на малюка у своїх спеціальних дитячих вагонах.

