Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Необычная остановка в Фастове: в поезде пассажиры и железнодорожники помогли родиться малышу
Необычная остановка в Фастове: в поезде пассажиры и железнодорожники помогли родиться малышу

Роды под стук колес: поездная бригада и пассажиры помогли ребенку появиться на свет

16 апреля 2026, 14:21
Автор:
Недилько Ксения

В поезде №44, следовавшем по маршруту Ивано-Франковск — Черкассы, произошло чрезвычайное и радостное событие — на свет появился новый гражданин Украины.

Иллюстративное фото

Поэтому железнодорожникам пришлось внести коррективы в график движения. Как отметили в пресс-службе перевозчика, "утром нашему поезду понадобилась неграфическая остановка в Фастове". Хотя сейчас такие паузы иногда случаются из-за протоколов безопасности во время вражеских атак, на этот раз причина была исключительно положительной.

Роды начались прямо во время движения поезда. Проводники и другие пассажиры сориентировались мгновенно. "Поездная бригада вместе с пассажирами оказывала необходимую медицинскую помощь", а начальник поезда оперативно вызвал на ближайшую станцию специалистов.

Малыш родился непосредственно перед остановкой. На перроне в Фастове семью уже ждала медицинская бригада. Железнодорожники сообщили, что врачи оперативно забрали роженицу и младенца в больницу, а "состояние мамы и ребенка на момент высадки удовлетворительное".

В "Укрзализныце" с юмором и теплом поздравили родителей и подчеркнули, что с нетерпением будут ждать малыша в своих специальных детских вагонах.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Укрзализныця меняет протоколы безопасности из-за новой тактики российских войск, которые начали прицельно атаковать пассажирские поезда. Теперь в случае угрозы поезда могут останавливать заранее, а пассажиров – эвакуировать в безопасные места. Об этом заявил глава правления компании Александр Перцовский.



