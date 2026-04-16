Необычная остановка в Фастове: в поезде пассажиры и железнодорожники помогли родиться малышу

В поезде №44, следовавшем по маршруту Ивано-Франковск — Черкассы, произошло чрезвычайное и радостное событие — на свет появился новый гражданин Украины.

Иллюстративное фото

Поэтому железнодорожникам пришлось внести коррективы в график движения. Как отметили в пресс-службе перевозчика, "утром нашему поезду понадобилась неграфическая остановка в Фастове". Хотя сейчас такие паузы иногда случаются из-за протоколов безопасности во время вражеских атак, на этот раз причина была исключительно положительной.

Роды начались прямо во время движения поезда. Проводники и другие пассажиры сориентировались мгновенно. "Поездная бригада вместе с пассажирами оказывала необходимую медицинскую помощь", а начальник поезда оперативно вызвал на ближайшую станцию специалистов.

Малыш родился непосредственно перед остановкой. На перроне в Фастове семью уже ждала медицинская бригада. Железнодорожники сообщили, что врачи оперативно забрали роженицу и младенца в больницу, а "состояние мамы и ребенка на момент высадки удовлетворительное".

В "Укрзализныце" с юмором и теплом поздравили родителей и подчеркнули, что с нетерпением будут ждать малыша в своих специальных детских вагонах.

