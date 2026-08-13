Россия ударила по пассажирскому поезду: удалось ли избежать трагедии

В Одесской области российский реактивный беспилотник атаковал локомотив пассажирского поезда "Одесса – Днепр", в котором находились 340 пассажиров. По предварительной информации, погиб машинист и его помощник. Об этом сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

Поезд. Фото: из открытых источников

По его словам, речь идет о прицельном ударе реактивного "Шахеда" по локомотиву. Атака произошла после оглашения воздушной тревоги из-за угрозы беспилотников.

Перцовский рассказал, что мониторинговая команда "Укрзализныци" заранее передала машинисту команду остановить поезд. Однако удар произошел именно во время захода на станцию, куда поезд направлялся для эвакуации пассажиров.

"Резкий маневр реактивного шахеда — это считанные минуты", — пояснил председатель правления компании.

По его словам, у локомотивной бригады просто не было достаточно времени, чтобы полностью остановить поезд и эвакуироваться.

В то же время, пассажиров и проводников удалось вывести из поезда. Все 340 пассажиров и поездная бригада находятся в безопасности. По информации "Укрзализныци", среди пассажиров пострадавших нет.

Для людей, оказавшихся в поезде во время атаки, компания организовала дальнейшую перевозку в Одессу автобусами.

В "Укрзализныце" отмечают, что ситуация остается чрезвычайно опасной из-за использования Россией реактивных ударных дронов, которые способны быстро менять направление и значительно сокращают время на реагирование.

Окончательные обстоятельства атаки и информация о погибших членах локомотивной бригады уточняются. По предварительным данным компании, машинист и его помощник не выжили.

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