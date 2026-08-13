logo

BTC/USD

63833

ETH/USD

1894.81

USD/UAH

44.71

EUR/UAH

51.62

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия ударила по пассажирскому поезду: удалось ли избежать трагедии
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия ударила по пассажирскому поезду: удалось ли избежать трагедии

Реактивный «Шахед» попал в локомотив «Одесса – Днепр». Машинист и его помощник, по предварительным данным, погибли

13 августа 2026, 09:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Одесской области российский реактивный беспилотник атаковал локомотив пассажирского поезда "Одесса – Днепр", в котором находились 340 пассажиров. По предварительной информации, погиб машинист и его помощник. Об этом сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

Россия ударила по пассажирскому поезду: удалось ли избежать трагедии

Поезд. Фото: из открытых источников

По его словам, речь идет о прицельном ударе реактивного "Шахеда" по локомотиву. Атака произошла после оглашения воздушной тревоги из-за угрозы беспилотников.

Перцовский рассказал, что мониторинговая команда "Укрзализныци" заранее передала машинисту команду остановить поезд. Однако удар произошел именно во время захода на станцию, куда поезд направлялся для эвакуации пассажиров.

"Резкий маневр реактивного шахеда — это считанные минуты", — пояснил председатель правления компании.

По его словам, у локомотивной бригады просто не было достаточно времени, чтобы полностью остановить поезд и эвакуироваться.

В то же время, пассажиров и проводников удалось вывести из поезда. Все 340 пассажиров и поездная бригада находятся в безопасности. По информации "Укрзализныци", среди пассажиров пострадавших нет.

Для людей, оказавшихся в поезде во время атаки, компания организовала дальнейшую перевозку в Одессу автобусами.

В "Укрзализныце" отмечают, что ситуация остается чрезвычайно опасной из-за использования Россией реактивных ударных дронов, которые способны быстро менять направление и значительно сокращают время на реагирование.

Окончательные обстоятельства атаки и информация о погибших членах локомотивной бригады уточняются. По предварительным данным компании, машинист и его помощник не выжили.

Также издание "Комментарии" сообщало – необычная остановка в Фастове: в поезде пассажиры и железнодорожники помогли родиться малышу.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости