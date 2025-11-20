logo_ukra

BTC/USD

82188

ETH/USD

2682.01

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росія вдарила по енергетиці чотирьох областей: як сьогодні в Україні вимикають світло
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія вдарила по енергетиці чотирьох областей: як сьогодні в Україні вимикають світло

У Міненерго повідомили про нові атаки російських військ на українські енергетичні об’єкти та стан в енергосистемі країни

20 листопада 2025, 12:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Російські терористи атакували енергетичну інфраструктуру у чотирьох областях України. 

Росія вдарила по енергетиці чотирьох областей: як сьогодні в Україні вимикають світло

В Україні діють графіки відключень світла. Фото: з відкритих джерел

Зважаючи на ці та попередні удари, сьогодні в усіх регіонах діють доволі жорсткі графіки відключення світла. Про це повідомляє Міністерство енергетики. 

"Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Чернігівської, Донецької, Дніпропетровської та Харківської областей. На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи", — йдеться у повідомленні.

Водночас у компанії Укренерго повідомили про знеструмлення через російські удари у Дніпропетровській області.

"Аварійно-відновлювальні роботи почалися одразу, як тільки дозволила безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу".

Енергетики також нагадали, що через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак в усіх регіонах України 20 листопада застосовуються заходи обмеження споживання. Діють графіки погодинних відключень обсягом від 2,5 до 4 черг, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

"Необхідність в ощадливому споживанні електроенергії зберігатиметься сьогодні упродовж всієї доби. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на період найменшого навантаження на енергосистему — після 22:00", — додали в Укренерго.

Нагадаємо, як повідомляв портал "Коментарі", голова правління Укренерго Віталій Зайченко зробив невтішний прогноз щодо відключень світла взимку. За його словами, графіки відключень світла в Україні можуть діяти впродовж усієї зими. Якщо ж будуть сильні морози, тривалість відключень може стати навіть більшою ніж зараз.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/energyofukraine/5347
Теги:

Новини

Всі новини