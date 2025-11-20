logo

BTC/USD

82579

ETH/USD

2695.45

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия ударила по энергетике четырех областей: как сегодня в Украине выключают свет
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия ударила по энергетике четырех областей: как сегодня в Украине выключают свет

В Минэнерго сообщили о новых атаках российских войск на украинские энергетические объекты и состояние в энергосистеме страны

20 ноября 2025, 12:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Российские террористы атаковали энергетическую инфраструктуру в четырех областях Украины.

Россия ударила по энергетике четырех областей: как сегодня в Украине выключают свет

В Украине действуют графики отключения света. Фото: из открытых источников

Учитывая эти и предыдущие удары, сегодня во всех регионах действуют жесткие графики отключения света. Об этом сообщает Министерство энергетики.

"Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Черниговской, Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областей. На поврежденных объектах энергетической инфраструктуры продолжаются ремонтно-восстановительные работы", — говорится в сообщении.

В то же время в компании Укрэнерго сообщили об обесточении из-за российских ударов в Днепропетровской области.

"Аварийно-восстановительные работы начались сразу, как только разрешила ситуация безопасности. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть поврежденное оборудование в работу".

Энергетики также напомнили, что из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак во всех регионах Украины 20 ноября применяются меры ограничения потребления. Действуют графики почасовых отключений в объеме от 2,5 до 4 очередей, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

"Необходимость в экономном потреблении электроэнергии будет сохраняться сегодня в течение всех суток. Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на период наименьшей нагрузки на энергосистему — после 22:00", — добавили в Укрэнерго.

Напомним, как сообщал портал "Комментарии", председатель правления Укрэнерго Виталий Зайченко сделал неутешительный прогноз об отключениях света зимой. По его словам, графики отключений света в Украине могут действовать на протяжении всей зимы. Если же будут сильные морозы, продолжительность отключений может стать даже больше, чем сейчас.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/energyofukraine/5347
Теги:

Новости

Все новости