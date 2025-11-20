Россия ударила по энергетике четырех областей: как сегодня в Украине выключают свет

Российские террористы атаковали энергетическую инфраструктуру в четырех областях Украины.

В Украине действуют графики отключения света. Фото: из открытых источников

Учитывая эти и предыдущие удары, сегодня во всех регионах действуют жесткие графики отключения света. Об этом сообщает Министерство энергетики.

"Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Черниговской, Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областей. На поврежденных объектах энергетической инфраструктуры продолжаются ремонтно-восстановительные работы", — говорится в сообщении.

В то же время в компании Укрэнерго сообщили об обесточении из-за российских ударов в Днепропетровской области.

"Аварийно-восстановительные работы начались сразу, как только разрешила ситуация безопасности. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть поврежденное оборудование в работу".

Энергетики также напомнили, что из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак во всех регионах Украины 20 ноября применяются меры ограничения потребления. Действуют графики почасовых отключений в объеме от 2,5 до 4 очередей, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

"Необходимость в экономном потреблении электроэнергии будет сохраняться сегодня в течение всех суток. Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на период наименьшей нагрузки на энергосистему — после 22:00", — добавили в Укрэнерго.

Напомним, как сообщал портал "Комментарии", председатель правления Укрэнерго Виталий Зайченко сделал неутешительный прогноз об отключениях света зимой. По его словам, графики отключений света в Украине могут действовать на протяжении всей зимы. Если же будут сильные морозы, продолжительность отключений может стать даже больше, чем сейчас.