Росія вдарила дроном по турецькому танкеру з газом: що відомо

Російська армія завдала удару по турецькому газовозу танкеру MT Orinda поблизу Ізмаїла в Одеській області. Атака сталася 17 листопада під час розвантаження зрідженого нафтового газу. За даними Управління морських справ Туреччини, судно спалахнуло після влучання дрона, однак усім 16 членам екіпажу вдалося безпечно евакуюватися, постраждалих немає.

Російський дрон. Фото з відкритих джерел

Ізмаїл є одним із ключових українських портів для імпорту та експорту, зокрема енергоносіїв. Атака відбулася всього через добу після того, як президент України Володимир Зеленський підписав угоду про імпорт американського скрапленого природного газу через цей регіон. Вже з січня газ з порту Александруполіс у Греції має надходити трубопроводами до Одеси.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про удари дронів по енергетичній та портовій інфраструктурі, що спричинили пожежі та пошкодження цивільних суден. Одна людина отримала поранення.

Пожежа на газовозі створила ризики для сусідньої території Румунії. Влада країни евакуювала жителів прикордонної комуни Чаталкьой, зокрема села Плауру, що розташоване лише за кількасот метрів від місця російської атаки. Голова комуни Тудор Чернега заявив, що танкер "може вибухнути будь-якої миті", тому рятувальники перевірили кожен будинок та вивели людей і тварин у безпечну зону.

